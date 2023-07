Wimbledon 2023 – Matteo Berrettini está de volta: Olhe para o céu e ruga liberado no match point contra Zverev

Bem-vindo de volta Mateo, sentimos sua falta! beretini Ele se tornou o protagonista de uma atuação pródiga contra Alexander Zverev, retornando à segunda rodada de Wimbledon após uma longa provação cheia de lesões. Na grama do campo 1 Matteo praticamente não comete erros: Sasha está vestida em três grupos, passando por intervalos muito difíceis. Tudo para aproveitar é o match point de um discípulo de Santopader: levantar os braços para o céu, rugir e soltar um suspiro de alívio.

No entanto, para os romanos, ainda não é hora de desligar: Carlos Alcaraz espera-o nos oitavos-de-final, número um do mundo. No entanto, o Murcian Devil só poderia ter uma marcha mais baixa no gramado. Veremos que cartas Mathieu pode jogar na segunda semana do torneio, e a verdade é que o azul não pode (nem deve) temer ninguém neste momento.

Os vencedores das funções individuais receberão 2.350.000 EGP (2,75 milhões de euros), enquanto os perdedores da primeira rodada receberão £ 55.000 (64.320 euros). Embora também tenha havido um aumento significativo nas eliminatórias, Wimbledon continua sendo um torneio que tende a premiar quem vai mais longe e não quem para na primeira fase. Clique aqui para detalhes da premiação rodada a rodada.

