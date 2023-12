Emocionante na Premier League inglesa.. A raiva do Arsenal após o gol do West Ham: “Escândalo”

Jogo da 19ª rodada da Premier League entre Arsenal e West Ham Está fadado a causar polêmica. O primeiro gol da partida foi marcado por ele Soucek aos 13 minutose na verdade estava acompanhado Muitas dúvidas Sobre a correção do alvo com o aparecimento da bola Sair do campo durante o trabalho.

Emocionante Arsenal: Bola fora, gol verificado!

Boa ideia Erro defensivo do Arsenal Favorável o Progresso do West Ham. Bowen Ele recupera a bola, controla com o pé e coloca no meio Soucek Que, se deixado sozinho, não comete erros e abre o jogo. A princípio o Arsenal não reagiu, impressionado com o grande erro da defesa, mas depois as imagens espalharam-se A controvérsia irrompe: Parece estar no controle de Bowen Completamente acima da linha Dos lados. O VAR verifica o gol e surpreende a torcida. Valide.

O objetivo e a interpretação da intervenção VAR foram validados

O ex-árbitro da Premier League inglesa falou no episódio, Marcos ClattenburgExplicando a decisão do VAR: “O árbitro assistente na linha do gol não vê que a bola está ali Claramente fora do jogoEntão a decisão em campo é um gol normal. Porém, do ponto de vista do VAR, não podemos ter 100% de certeza de que a bola saiu. Pode-se argumentar que a perna está um pouco em risco e não há evidências conclusivas. Da sala Var eles precisam de dois pontos de referência. Um deles é a linha de gol, que eles possuem, mas infelizmente o outro ponto de referência de que precisam é a bola, que aparece nas fotos Não consigo ver Porque foi bloqueado pela coxa de Jarrod Bowen.”

Henry, muito irritado no episódio Var

rabugento Sobre este episódio Thierry Henriqueque liberou vapor no intervalo: “Bem, esta é a segunda vez para nós (Arsenal) depois do Newcastle fora. Se você quiser ajudar os árbitros a encontrar o ângulo certo, se quiser saber se a bola está fora, você precisa ter uma câmera nessa área. “É a única forma de saber se a bola saiu do gol ou não. Estamos em 2023, e em breve, 2024 e ainda não temos câmera acima da meta. Muitas vezes você não sabe se a bola está fora ou não.” Não.