Dentro da França, Bélgica e Portugal

Os jogos da primeira fase das eliminatórias para o Campeonato Europeu de 2024, realizados na Alemanha, estão no arquivo, Quem conhece os três primeiros classificados assim como os anfitriões.

A grande partida de hoje foi definitivamente aquela entre eles Holanda e França Na Johan Cruyff Arena em Amsterdã: Transalpinos vencem por 2-1 Graças aos dois gols de Mbappé entre os minutos 7 e 53 e à passagem para a Alemanha, o gol de Hartmann só serviu para tornar os minutos finais mais interessantes. Com a derrota dos Orange, a Grécia aproveitou a vantagem e agora subiu para o segundo lugar graças à vitória fora de casa por 2 a 0 sobre a Irlanda. Graças aos gols de Giakoumakis e Masouras, a seleção grega aumentou para 12 pontos, três pontos à frente dos holandeses, que têm um jogo a menos.

No Grupo F, a Bélgica lidera o grupo ao derrotar a Áustria no confronto direto, garantindo a sua vaga no Europeu. Tudo parece fácil para as Fúrias Vermelhas comandadas por Domenico Tedesco, que abriu uma vantagem de três gols aos 58 minutos graças a dois gols de Lukebakio e um gol de Lukaku, mas na partida final os austríacos trouxeram o desafio de volta à vida com Laimer e Sabitzer, também beneficiados pela expulsão de Onana, mas isso não é suficiente. Na outra partida da fase de grupos, a Bélgica conquistou a primeira vitória do Azerbaijão, ao derrotar a última colocada Estônia por 2 a 0.

A marcha de Portugal continua no Grupo Dez, com a vitória sobre a Eslováquia por 3-2, alcançando a sétima vitória consecutiva e garantindo o seu lugar no Campeonato da Europa.. Cristiano Ronaldo lidera com dois golos, Ramos serve de acompanhamento, enquanto os golos de Hanko e Lobotka não servem para nada aos visitantes que continuam em segundo lugar com um jogo ainda por disputar. Na verdade, o Luxemburgo não conseguiu empatar 1-1 com a Islândia e, no último jogo, Rakhmanovic e Stefanovic deram outra oportunidade à Bósnia e Herzegovina, com uma vitória por 2-0 sobre o Liechtenstein.

Foto de : La Presse