Afirmações gerais de Pietro Piccinini no Autódromo Internacional do Algarve em Portugal

A 2021 Le Mans Cup para Pietro Bixinini e Lombard TS Corse em Portugal terminou em nome do entusiasmo desportivo com o Nissan LMP3 Duqueine D08 número 73 na tripulação com o jovem piloto irlandês Sian Curry. Em Portimão, a última ronda da temporada do campeonato internacional acolheu um alinhamento de 31 carros na largada, incluindo 27 LMP3s: uma largada na quinta linha, após uma excelente qualificação do piloto de Milão, e um ritmo competitivo como se mostra entre as curvas e as subidas e descidas do Autódromo O exigente Internacional do Algarve, que confirmou a qualidade e eficácia do trabalho da equipa liderada por Stefano Torchetto. Além da capacidade indomável de engajamento que caracterizou os compromissos europeus de uma década de Peccenini, ela é capaz de se sair bem em todas as frentes em sua primeira temporada em um campeonato tão alto em corridas de resistência, completando o primeiro teste nos lendários 13,6 km de circuito Le Mans em agosto passado.

Este ano – explicou Peccenini – nos lançamos em uma luta pelo campeonato de alto nível quantitativo e qualitativo, apostando no profissionalismo e mostrando um potencial realmente interessante. A equipe agora entendeu completamente como ajustar nosso protótipo e adaptá-lo a caminhos diferentes e ciano, e já é muito rápido, definitivamente tem espaço para crescer. Pessoalmente, estou voltando para a Itália e estou muito feliz e então começaremos a planejar a próxima temporada. Sem dúvida, por isso, um agradecimento extra aos nossos apoiantes, em primeiro lugar às nossas famílias, que fizeram o impossível por nós. ”No regresso à etapa de Portimão, Pietro concluiu então no último fim-de-semana de corridas do ano:“ É foi um fim de semana exigente que encerrou uma temporada exigente com o mesmo destino. Sinto que estou no sétimo céu depois de boas eliminatórias com apenas 20 do campeão de 2021 e uma grande corrida em ritmo. Talvez na primeira parte pudéssemos ter “pintado” imediatamente a troca de pilotos no momento da volta completa de amarelo e talvez pudéssemos ter jogado entre os cinco primeiros, mas também por uma questão de cautela sobre o consumo preferimos esperar. O lado positivo é que o carro estava ótimo. Confirmamos também em Portugal que o nosso potencial está a aumentar e isso deixa-nos confiantes no futuro. ”