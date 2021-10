Relatório de Sustentabilidade e Esportes do Ecossistema Lamezia

O tema “Esporte e Sustentabilidade” foi o tema do encontro, que teve lugar no Convento de San Domenico em Lamezia Terme. Nesta ocasião, foi apresentada a ASD Ecosistem Lamezia Soccer, equipa de futebol de cinco da Liga Série B e, graças aos oradores convidados, foi também possível falar sobre o “Relatório de Sustentabilidade” elaborado pela mesma empresa patrocinando a equipe, exemplo Ecosistem srl de interesse em terras locais e nacionais que a Calábria pode adquirir.

O presidente e CEO da Ecosistem, Salvatore Mazzotta, explica: “Sustentabilidade é um relatório que preparamos de forma voluntária e não por obrigação legal – conforme definido – 7 capítulos, 38 páginas que contêm a vontade da empresa de ser protagonista da transformação ecológica, mas em ao mesmo tempo, os proponentes de um modelo de crescimento globalmente sustentável em crescimento ”.

Directa da Universidade “Magna Grécia” de Catanzaro, a professora de Economia Empresarial, Mariana Mauro, referiu que “o relatório de sustentabilidade nada mais é do que um relatório que, para além do balanço económico-financeiro, integra também o balanço ambiental e social “elogiando a iniciativa da Lamitin por este compromisso que ela definiu como“ sustentabilidade futura ”.

Aldo Ferrara, Presidente da Unindustria Catanzaro, referiu que “grandes fundos de investimento, bem como bancos e instituições de crédito atribuem grande importância à informação não financeira e irão verificar cada vez mais a sustentabilidade da governança corporativa também através destes dados, para dar real consideração às empresas eles mesmos.”

Depois de cumprimentar o prefeito de Lamezia, Paolo Mascaro, o presidente da ASD Ecosistem Lamezia Soccer, Francesco Manfredi, falou para agradecer aos empresários Tonino Marchio, Rocco Aversa e Francesco Marchio por sua proximidade absoluta nestas últimas três temporadas, lembrando a situação social e não. O único atleta da federação que comandava, com projetos em andamento e prontos para serem acionados a partir de modalidades como a participação pela primeira vez no campeonato de futebol de areia Sub-19, conseguiu chegar aos quartos absolutos em toda a Itália.

Manfredi, em nome de todos os atletas, deu as boas-vindas ao treinador titular Bebo Carusa, ao capitão Andrea Diodato, ao capitão do futebol de areia Pasquale Giamba, ao treinador Luca Montesanti e aos brasileiros Jorge “Coco” Regner e Rodrigo Pardal ao português Nuno. Barbosa da Silva.

Houve também uma saudação de Saverio Mirarchi, Presidente da FIGC – LND Calabria “Graças a empresas como a Ecosistem, que possibilitaram que muitos jovens se envolvessem facilmente com o esporte e o futebol em particular – e – observou – oferecendo uma grande oportunidade para expressar um mundo amador diversificado e muito dinâmico em nossa área. “

As conclusões do encontro, que contou com a presença de muitos cidadãos, curiosos mas também trabalhadores, são dedicadas a Rocco Aversa, empresário e cofundador da Ecosistem srl

“Enquanto crescíamos como empresa, fomos capazes de representar esta área de forma positiva – disse Aversa – nosso relatório de Solidariedade quer ilustrar o impacto da nossa empresa no meio ambiente e na sociedade, nossos compromissos e os resultados que foram alcançados, espero – que eu concluo que outros podem seguir nosso exemplo positivo nesta área “, disse Aversa.”

A reunião contou ainda com a presença de Francesco Novello, membro do Conselho da Assembleia Nacional da Divisão de Futebol de Cinco, o único da Calábria a ter sido inscrito à frente da Assembleia Nacional.