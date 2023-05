Que batalha na Corrida 1! Prosecco Doc vence o desempate e faz 1 a 0! – Imoco Volley Conegliano

Prosecco Duc Imoco Conegliano – Real Volleyball Milan 3-2

(23-25.25-23.23-2525-19.15-11)

Imoco Prosecco DOC: Wolosz 4, Haak 32, Plummer 15, Robinson Cook 7, Fahr 12, Lubian 19, De Gennaro, Squarcini, Gennari, De Kruijf 1, Gray, Carraro, Pericati NE, Samedy ne. todos

vôlei de verdade Orro 1, Thompson 36, Larson 11, Sylla 3, Folie 12, Stevanovic 2, Parochial, Davyskiba ne, Begic 4, Rettke 4, Negretti, Stysiak, Candi, Allard ne. todos

o revisor: Braico e Puecher

espectadores: 5344 (esgotado)

Prazo fixo: 30, 32, 33, 28, 17

NB: Co 16, erros de barra do Mi 10; ases: 6-6; Paredes: 13-9

Melhor jogador: Ljubljana

O primeiro episódio da sétima final do campeonato, o quinto consecutivo, na história do Prosecco DOC Imoco Volley que, como no ano passado, cruzou espadas no capítulo final com o Vero Volley Milano em Palaverde cheio como um ovo para animar as chitas.

As meninas do técnico Santarelli corresponderam às expectativas e neste ano inverteram a tendência em relação à derrota do ano passado na primeira corrida e saíram vitoriosas após uma batalha campal contra o Milan salpicada de ferozes provas com história ilustre em Gialubli, do técnico Gaspari aos veteranos. Miriam Sella e Rafa Foley, que tiveram que ceder para os campeões do Grupo E após mais de duas horas de luta, agora contemplam a vingança em uma segunda corrida na terça-feira na Monza Arena.



Na emoção pré-jogo em Palaverde para comemorar 400 partidas com a camisa Conegliano de Moki De Gennaro, que lhe foi concedida por seu tradicional patrocinador de camisas Spumanti Colli Soligo, Atelier Tonini e homenageado com uma ovação de pé de Palaverde.



O sexteto final começa após as notas do hino de Mameli tocadas por Conegliano Alpine Fanfare Conegliano junto com Wolosz-Haak, Plummer-Robinson Cook, Lubian-Fahr e Libero De Gennaro. Milan responde com Uru Thompson, Larsson Sella, Foley Stefanovic, Diocese Free.





Um começo estelar para o time visitante que começou a surpreender os lentos Panteras saindo dos blocos: 0-4, 2-7, depois 6-13 com uma defesa espingarda que não encontrou contra-ataques para os ataques de Vero Volley que p era claramente ainda em ritmo depois de fechar um meio-discurso A final é só às quartas-feiras em Scandicci.

Nas asas do entusiasmo, puxado por uma excelente defesa e chutes penetrantes de Foley (5º no set), Thompson (9º no set!) aparência) continua perseguindo Alessia Gennari. É um monólogo dos lombardos, Thompson bloqueia Robinson e Alexa Gray também entra, mas a música continua a mesma: 6-17 uma parte implacável no placar. Com mudanças e pausas, o treinador Santarelli refresca um pouco as suas meninas que dão rastros de -11 a -8 com bloqueios de Fehr, Leader e Loach (11-18) e Pallaverde também entra no jogo com ânimo, empurrando a virada. Assim que encontrou o ritmo, os Panteras começaram a final com um pouco de atraso e recuperaram o marcador pegando bastante na defesa e contra-atacando bem com Isabel Hack.



A sequência de rebatidas do capitão Wolosz e os bloqueios de Fahr desencadeiam uma sequência de 8-1 que reabre completamente os jogos e também força o Vero Volley a substituições (dentro de Begic) e tempos limite (16-19). Aos -3 Conegliano insatisfeito e voltou a correr com Fahr e Hack, brilhando no ataque: 18-21. Bella Hack solta seu braço (8 pontos no set), seu ás 20-22, depois ataca -1 que faz Pallaverde explodir. O gol de empate após uma corrida louca é de L’Bienne que mostrou no dia, e Marina rapidamente assumiu a liderança, mas Jordan Thompson implacável esta noite (ela será a artilheira ao final da partida com 36 pontos) quebrou uma pausa em casa e liderou os visitantes por 22–23. É apenas o primeiro set da final, mas a tensão já é grande: primeira bola do Milan (23-24), bom em manter a calma e fechando sempre com Thompson marcando 23-25. O Milan lidera por 1 a 0.



No segundo grupo, a partida segue com alguns erros cometidos pelas duas equipas, sendo que o resultado mantém-se equilibrado até ao pequeno intervalo por parte dos donos da casa (7-5). Huck aproveita o momento e corre com um lob +3. Até o Milan começa a ficar nervoso e há uma falta de Stefanovic por 10-6 que glorifica os torcedores de Pallaverde. No entanto, Orro e companhia ficam lá e se aproximam do ex-Sylla que desengata a parede por -2 (12-10). Voltamos ponto a ponto em uma partida em que as duas equipes disparam, mas ambas mostram personalidade e muita flexibilidade: uma importante troca de saque de Fede Squarcini, que entrou para pressionar o saque, dá a Haak a “estação” a possibilidade de uma nova prorrogação : 14-11. O sueco é quente e o capitão Walloch o usa constantemente, mas, por outro lado, Thompson é sempre bom em responder (16-13).

O Milan responde golpe a golpe (com Jordan Thompson nos escudos, 9 pontos no set) e a final fica cada vez mais intensa. Plummer sofre na receção, alvo dos serviços aos hóspedes, mas bom no ataque, a 18-16, mantendo o Prosecco DOC Imoco na liderança. Haak também marcou pontos fortes (19-17), mas Vero Volley respondeu com um bloqueio e Folie empatou em 19. Tudo a ser reconstruído. Em 20-19 dentro de De Kruijf e Gennari para uma emocionante corrida final. Pallaverde está “vendido” explodindo devido ao bloqueio de Robinson Cook, forçando o técnico Gasparri a eliminar por 22 a 20 para os Panteras. Caberá a Robin de Cruyff no recomeço da partida encarnar um ótimo saque de Huck (23-20), depois Huck (também 8 pontos no segundo set para o craque sueco, serão 32 no final!) primeira pessoa a marcar 24-21. Mas não é só isso, Ferro Foley não abre mão de nada e anula dois pontos no saque de Begić. É preciso uma terceira tentativa e uma surra de Kat Plummer para fechar o placar em 25 a 23. Um suspiro de alívio em Pallaverde em um 1-1 que foi conquistado por Volos e seus companheiros de equipe.



Depois do sucesso estrondoso, parece que a equipa do Prosecco DOC Imoco iniciou o terceiro grupo com grande ânimo, encontrando continuidade e compacidade sob a orientação perita de Monica De Gennaro que dá força à defesa (9-4). No entanto, a vantagem não é decisiva, Ferro Foley (que ainda mantém Sela no banco, alternando com Begić) defende muito e bem, obrigando Conegliano a cometer alguns erros que colocaram os convidados de novo no caminho certo. Voltamos à luta ponto a ponto conforme o espírito competitivo aumenta em campo. Os Panteras tentaram novamente (18-15), mas os regulares Larson e Thompson mantiveram os Lombardos em seus calcanhares (19-17).



Não tem como errar em jogo de alto nível, Foley marca um ás -1 (20-19), depois Thompson também penaliza uma recepção em casa, Conegliano grita e o Milan aproveita para empatar em 21-21. Pallaverde estremeceu quando Begić ultrapassou o bloqueio, confirmado pelo lóbulo de Thompson. 21-23 e tempo de emergência do técnico Santarelli após o intervalo de 4-0 em Milão que ameaça iniciar a corrida final. Hack falha tentando até o final (7 pontos no set), então o Milan invade para novo empate: 23 a 23, a construção é uma heresia. Mas para os torcedores do Giallobl, isso é uma ilusão. Thompson novamente (mais 8 pontos no set) marca 23-24, depois um erro sangrento no ataque dos Panteras e no primeiro set o Vero Volley vence por 23-25, e Palaverde sufoca com ultrapassagens: 1-2 .



No início do Grupo D, a equipa do Prosecco DOC Imoco continua a sua noite difícil, depois de ter perdido a moral na parte anterior, que trouxe de volta os fantasmas do primeiro jogo realizado em Pallaverde no ano passado entre as duas equipas.

Larson e seus companheiros aproveitaram e saíram rápido, jogando em ordem e aproveitando alguns erros dos Panteras no início: 4 a 8. Os sinais imediatos de uma preparação vêm de Kat Plummer (6-9), mas primeiro Rapha Folie continua a irritar seus antigos fãs no meio, depois Thompson continua a martelá-la (7 pontos no set) e Vero Volley mantém sua cabeça em frente.



A exemplo de uma movimentada Monica Di Gennaro que luta por todas as bolas e confirma o seu remate perfeito, a equipa da casa empatou com bons lances de Fehr e Plummer (9-9), desta vez do Milan. Com muita garra (e massa), o Prosecco DOC Imoco Conegliano também tenta a ultrapassagem de forma decisiva (14-11). Parece que os Panteras estão finalmente acertando, Asia e Lelouch pegam o ritmo porque só ela pode e serve Marina Lubien 16-12, o que coloca Pallaverde de volta à ação. Mais uma vez, o centro do Piemonte, subindo ao nível final do campeonato, coloca os tiros do livro para uma nova pausa. Sacando aces seguidos para o poderoso campeão lubiano da partida (7 pontos no set com 71% no ataque!) Atira o atual campeão para o desempate: 19-13. A estrada parece tranquila, mas os caras e amigos ainda estão lutando (22-18). Di Gennaro e seus companheiros, desta vez não querem arriscar e não deixam para fechar 25 a 19 na falta de Foley… vamos para o desempate!

O quinto set decide o jogo 1: a primeira característica de Giallobl Isabel Hack, também em sua primeira final na Itália, recuperou o placar por 2 a 1, depois o “flamejante” L’Obien respondeu a Thompson: 3 a 2. Viajamos ponto a ponto, Lubian transforma tudo que toca em ouro: 4-3. Mas o Milan, como era de se esperar, não desistiu e voltou para a frente, então parou Stefanovic +2 (4-6). São momentos emocionantes, Fehr bate Pallaverde com o bloqueio de 6 a 6, mas Larsson mantém os convidados na frente. O campo muda para 8-7 com a assinatura de Haak, mas Thomposon iguala imediatamente.



A tensão é palpável, Sarah Fehr (em dois dígitos aos 12 pontos!) Mas tem gelo nas veias e fecha pelo meio no 10-9, depois entra Fede squarcini, outro “deb” na final, que dispara um ás de 11 a 9. Hora de sair de Milano. Bella Hack joga a força motriz, sua vez é o 12-10 desencadeia o fervor, então o bloco Super Lobian lança o Conegliano: 13-10. Marina Lupian conclui com… uma enterrada frontal pura, o ápice de um Jogo 1 que viu seu MVP (19 pontos, 3 ases, 1 bloqueio, 66% no ataque!) E Palaverde vira um barril de pólvora. O Prosecco DOC Imoco bateu as asas do entusiasmo com o regresso da épica corrida 1, que iniciou da melhor forma um final de série que promete ser espetacular e desafiante de disputar. 1-0!



O jogo 2 será terça-feira + em Milão, depois de volta a Palaverde para o jogo 3 na quinta-feira 11 (18h00 ou 20h30, pré-show ativo online a partir de terça-feira à noite após o segundo jogo).



MARINA LEOPIAN NAME COMO MVP DA CORRIDA 1, RECEBEU UM MAGNUM DE PROSECCO DOC DE NEXIDIA, PATROCINADOR DO DIA



