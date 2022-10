Juventus, um fiasco: na Liga Europa se…

Ele também derrotou os bianconeri em Lisboa e foi eliminado da Liga dos Campeões, para conquistar o terceiro lugar no grupo é preciso fazer o mesmo que o Maccabi.

falência total de Juventus. Equipe alegre Ela também perde em Lisboa, não foi humilhada só por isso Três meninos de 2003 Em poucos minutos, eles preservam sua dignidade e os destroem Campeões Depois de quatro derrotas em 5 partidas. Um golpe muito duro em nível técnico, só os próximos jogos nos dirão se os bianconeri pagarão o preço por essa exclusão, e em nível econômico porque a pista europeia sempre foi uma das variáveis ​​fundamentais dos cofres do clube, que acaba de ser. registrado Recorde vermelho 254 milhões de euros. No cais no dia seguinte em Lisboa, que por sinal Vlahovic Ele terá que passar pelos exames robóticos após o problema físico do qual foi acusado ontem à noite, está claramente lá Massimiliano Allegricujo destino no banco da Juventus agora parece ter sido decidido.

Claro que as desculpas para o treinador não faltam, antes de tudo várias lesões, mas desde o início da temporada ele nunca convenceu a Juventus e está aguardando as decisões da empresa (talvez por causa do contrato pesado Allegri chegue até o fim da época e depois a despedida será mesmo que o divórcio em janeiro não possa ser descartado tendências no Twitter #AllegriOut.

Além do detalhamento esportivo, que todos podem ver, essa eliminação ocorreu Consequências muito graves também a nível económico: Não se classificar para as oitavas de final faz com que você perca o bounty de cerca de 30 milhões (mais de 50 no caso das semifinais, sem contar a receita do estádio) e as derrotas da série no grupo rendem apenas 2,8 milhões dos 14 de Palio, aguardando o último confronto com o Paris Saint-Germain, que já está classificado, mas ainda corre atrás do primeiro lugar. Em seguida, as receitas de bilheteria também serão reduzidas. Ganhar a Liga Europa, para a qual a Juventus ainda não se classificou, traria um limite máximo de 20 milhões de danos.

Sim, porque a Juventus está fora da Liga dos Campeões mas não da Europa e vem em terceiro lugar Ele ainda pode se classificar para a Liga Europeia. Maccabi e bianconeri têm os mesmos pontos na classificação, os mesmos pontos nos confrontos diretos (3 cada) e uma diferença de gols de 8-11 para os bianconeri e 6-15 para os israelenses, então a Juventus terá que fazer o mesmo resultado que os israelenses, cometidos em casa contra o Benfica.

Da Liga Europa, esperamos que as únicas notas felizes para as noites de Lisboa, “Meninos 2003”: Meritti, Sully e Ealing salvaram a dignidade e restauraram a esperança em poucos minutos e depois de sua estreia convincente com o Empoli, ele foi acima de tudo que subiu ao palco com uma bunda e meia. Samuel Ealing Jr., nascido em 2003, chegou a Turim do Chelsea em 2020 e se mudou para todos os grandes nomes da Europa e hoje é ensinado em Continassa pelo Vice Kostic. O futuro do extremo esquerdo da Juventus, que em breve perderá Alex Sandro e Cuadrado, parece ser inteiramente seu.

Vlahovic ko, exames hoje A derrota para o Benfica também deixou um problema a observar de perto: a lesão de Vlahovic, que solicitou uma alteração na segunda parte devido a uma dor muscular no músculo adutor. Hoje o atacante passará por testes automatizados para avaliar a extensão da lesão, mas por enquanto Lecce está em dúvida.



