Damiani: “Rasbadori poderá inscrever os 20 melhores candidatos à Bola de Ouro”

Oscar Damiani Fale com microfones hoje 1 clube de futebolprograma de Luca Circioni transmitido no 1 estação de rádio. “Você está pensando na Juventus depois do jogo de ontem? É um momento complicado, e ele nem teve sorte com o Benfica quando o português marcou um pênalti. O regulamento agora está caótico. É um desastre esportivo e econômico. Isso é um desastre. time tem seus limites, sofre muitos gols. Apelar a ausência de alguns jogadores é inútil, a força do clube deve ser fundamental neste caso. Porém, no Napoli, há uma grande relação entre o time, o clube e o jogadores, ao contrário da Juventus”.

Então Damiani acrescentou: “KVara nomeou um “fenômeno global” pelo New York Times? O futebol é um desporto colectivo, o desempenho de um taco deve ser avaliado no contexto de uma equipa com uma identidade definida pelo treinador. Todos jogam em grande nível e há campeões que podem fazer a diferença. Osimene também é um jogador extraordinário, realmente devastador, assim como os meio-campistas açorianos, que jogam o jogo da equipe.”

“nos próximos anos raspaduri Pode ser pré-seleccionado para outros 30 candidatos A bola dourada? Ele é um cara muito interessante, se move bem nas entrelinhas. Ele só se retrai devido à sua estatura física não tão forte. Ele certamente pode ser colocado entre os 30 ou 20 melhores indicados para a Bola de Ouro, mas deve melhorar o futebol italiano em geral. Ainda há muitos jovens que não encontram espaço.”