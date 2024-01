Drible, velocidade e flexibilidade: a faca de dois gumes de Buchanan. Essa é a ideia do Inzaghi

O extremo canadense chegou esta manhã a Milão e vai assinar contrato até 2028 por 1,5 milhão por temporada.

Velocidade, drible, flexibilidade. Estas são as qualidades que levaram o Inter a apostar em Tajon Buchanan Para substituir o lesionado Cuadrado imediatamente e no futuro, quem sabe, também Dumfries. O extremo canadense chegou esta manhã a Milão e vai assinar contrato até 2028 por 1,5 milhão por temporada. Para Simone Inzaghi será uma faca de dois gumes. “paraO treinador nerazzurri, uma vez treinado o extremo, poderá contar com a sua tremenda velocidade e capacidade de drible, habilidade que está quase ausente não só entre os extremos disponíveis, mas também entre toda a equipa técnica.“, apontando para Tuttosport.

“Inzaghi usará Buchanan inicialmente como uma ‘arma’ para entrar na briga no segundo tempo com a ideia de tê-lo em plena capacidade quando a Liga dos Campeões retornar e as avaliações corretas terão que ser feitas na formação.” Para participar do torneio ou da Europa contra o Atlético de Madrid.”

“O canadense pode se mostrar um curinga valioso que pode ser utilizado também em outras posições. Em situação de emergência como quinto da esquerda – onde Demarco e Carlos Augusto oferecem as maiores garantias – mas também atento à opção de ataque. Não é um segundo atacante ao lado de Lautaro Martinez, Thuram ou Arnautovic, mas também um ala para tentar o 3-4-3 em algumas finais. Afinal, Inzaghi em algumas partidas – a primeira na Liga dos Campeões contra o Real Sociedad, por exemplo , quando os nerazzurri perdiam por 1 a 0 – Sanchez optou por dois atacantes e com Buchanan poderia repetir o que aconteceu, por exemplo, com Perisic em algumas partes da temporada 21/22, com o croata avançando.

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.” READ Mercado de transferências do Milan, Forlani quebra o atraso: chega o zagueiro