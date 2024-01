Programa, horário de início, TV e transmissão

Um último esforço. Faltam pouco mais de 24 horas para a final do Campeonato da Europa de Sub-19 entre a Itália de Alberto Pollini e Portugal de Joaquim Melheiro. Chegamos assim ao capítulo final de uma competição continental que tem visto os jovens italianos como super-heróis. A partir das 21h00 de amanhã, domingo, 16 de julho, Esposito e os seus companheiros terão a oportunidade de erguer o cobiçado troféu aos céus de Malta. Na fase de grupos, a Itália conquistou a primeira vitória sobre a seleção nacional com o placar de 0-4. Mais tarde, caiu sob ataques Portugal Que venceu os italianos por 5 a 1, um golpe muito forte.

Depois, novamente, uma partida dentro ou fora com a Polônia, um empate em 1-1. Finalmente, nas meias-finais, a nossa seleção conseguiu impor-se Espanha Depois dos fogos de artifício 2-3: Al-Hasa e sua equipe pegaram duas vezes, conseguindo finalmente desferir o golpe final. Por outro lado, Portugal, que está no mesmo grupo da Itália, não perdeu uma vitória. Três vitórias em três consecutivas na fase de grupos Polónia, Itália e Malta Por outro lado, nas semifinais, dado Noruega. Em suma, esperamos um grande jogo amanhã.

Confira abaixo o calendário completo, programação detalhada, horário de início, programação de TV e transmissão ao vivo do jogo Itália x Portugal Sub-19, partida válida pela final do Campeonato Europeu Sub-19. A partida terá transmissão ao vivo pela Raytree. Transmissão ao vivo no Rai Play e UEFA.tv. Haverá também cobertura de texto ao vivo em nosso site OA Sport.

Calendário Ítalo-Português, Final do Europeu Sub-19

Domingo, 16 de julho

21h00 Itália x Portugal – TV ao vivo na Raytree. Transmissão ao vivo no Rai Play e UEFA.tv. Transmissão com roteiro ao vivo na OA Sport

O programa ítalo-português: como ver na TV e ao vivo

Ele vive: Árvore de Raio.

Árvore de Raio. transmissão ao vivo: RayPlay e UEFA TV

RayPlay e UEFA TV Roteiro de transmissão ao vivo: Agricultura biológica desportiva.

Foto de : La Presse