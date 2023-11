Os Giallorossi perderam por 2 a 0 na República Tcheca para o Slavia Praga, na quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa: terão que esperar para passar no grupo, mas isso será suficiente para somar um ponto nas próximas duas partidas. O Viola, no quarto dia da fase de grupos da Liga Conferência, venceu o Kokariki por 1 a 0 em Belgrado e passou para a liderança do Grupo F: pênalti foi marcado por Nola. À noite, a Atalanta venceu o Sturm Graz por 1 a 0 na Liga Europa: uma das duas primeiras colocações do grupo para os deuses da conta. Seu navegador não suporta HTML5

Três seleções italianas participaram da final da Copa da Europa na quinta-feira. Às 18h45, Roma e Fiorentina entraram em campo. Na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, os Giallorossi perderam por 2-0 para o Slavia Praga, na República Checa (2-0 para a Roma na primeira mão): terão de esperar para passar o grupo, mas isso será suficiente para conseguir um ponto em ambas as corridas. No quarto dia da fase de grupos da Conference League, o Viola venceu o Kokariki por 1 a 0 em Belgrado (6 a 0 contra a Fiorentina no jogo de ida) e passou para a liderança do Grupo F. À noite, enfrenta a Atalanta, pela Liga Europeia. A liga, após empate em 2 a 2 na Áustria, venceu o Sturm Graz por 1 a 0 em Bérgamo: Dea lidera o grupo, mas o primeiro lugar ainda não é certo (destaques da Liga Europeia).

História do Atalanta Sturm Graz Depois do empate em 2 a 2 na Áustria, a Atalanta venceu o Sturm Graz por 1 a 0 em Bérgamo, e o gol de Gemseti aos 50 minutos decidiu a partida. A equipa de Gasperini passa o grupo, mas ainda não tem a certeza do primeiro lugar: o primeiro lugar, e assim o acesso aos oitavos-de-final sem passar pelos play-offs, será disputado contra a equipa portuguesa do Sporting. READ Portugal GP 2021 Race Schedule, Program, Running - OA Sport Gols do jogo Atalanta Sturm Graz 1-0Destaque) 5′ Gemcity St. Atlanta (3-4-1-2): Moso; Toloy, Djemseti, Kolasinac; Zappacosta (1′ Hatebor St), Ederson, De Roon, Bakker (44′ Holm St); Copminers (41′ Rua Miranchuk); Lookman (17′ Pasalic), Skamaka (17′ Muriel).. Todos jasperini Sturm Graz (4-3-1-2): Bebendo. Gazibegović, Avengruber (34′ St. Fusini), Wuthrich, Schnej (41′ St. Dante); Gorenc Stankovic, Lavallee, Brás; Boving (Rua Horvat, 14′); Sarkaria, Wlodarczyk (Rua Teixeira 14). (31 Marek, 43 Obi, 6 Borkovic, 14 Javi Serrano, 21 Stackler, 38 Grgic). Todos.Ilzer para advertir: Gorenc Stankovic e Schnej devido a falta.



História da Slavia Praga-Roma A Roma perde por 2 a 0 na República Tcheca para o Slavia Praga. A primeira parte terminou sem golos, já que os Giallorossi não acertaram um único remate à baliza e o Slavia só ameaçou uma vez através de Chytil. O time da casa saiu na frente aos 50 minutos com um gol de Eureka. Aos 74 minutos, Masopost aumentou a vantagem. A partida terminou com a vitória do Slavia Praga por 2 a 0, o que restaurou a Roma à derrota por 2 a 0 sofrida no Olímpico. A República Checa juntou-se aos Giallorossi na liderança do Grupo Sete da Liga Europeia. A qualificação está adiada para a Roma, mas será suficiente para somar um ponto nos próximos dois jogos da fase de grupos. Resultado da partida Slavia Praga – Roma 2-0 (Destaques) Rua Gorica 5, Rua Masopest 29 Slavia Praga (3-4-2-1): Mendos, Masopost (33′ Rua Vlcek), Ogbo, Holz; Dodera, Zafiris (Rua Sevcik 33), Dorli (Rua Van Buren 44), Burrell, Eureka (Rua Valem 42), Provod, Chytil (Rua Hromada 50) (1 Kolar, 31 Sirotnik, Valem, 9 Tijani, (22 Dumitrescu, 24 Ogungbaye, 29 Tomic, 51 Zachoval). Todos.: Trpisovsky READ Inter, quatro ex acabam no flop 11 para o Manchester United de todos os tempos Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente (32′ Renato Sanchez, N’Dicka, Celek, Ouor 81′ Cristante), Paredes (39′ 67′ João Costa), Boeuf, El Shaarawy (1′ Karsdorp), Belotti (23′ Dybala). Lukaku. Treinador: Mourinho para advertir: Paredes, Masopst, Cevcik e Ndyka por violações, e Van Buuren por conduta ilegal.



História da Cucariki-Fiorentina Depois da vitória por 6 a 0 em Florença, a Fiorentina também venceu Kokariki em Belgrado. A partida foi decidida através de um pênalti concedido por Filipovic por falta sobre Nzola: aos 8 minutos o angolano foi para a marca de pênalti e não cometeu nenhuma falta. Termina com um placar de 1 a 0 a favor do Viola, que sobe para 8 pontos no Grupo 6 da Liga Conferência: está na liderança, +2 sobre os perseguidores Genk e Ferencvaros, os próximos dois adversários da seleção italiana . O resultado da partida entre Kukariki e Fiorentina é 0-1Destaque) Caneta 8′. Abaixo Kokariki (3-5-2): Filipovic; Kovacicev, Franis (23’Jovanovic), Tosic; Ndiaye, Kovac, Sissoko, Stankovic, Nikcevic; Ivanovic (24’Cvetkovic), Adetonji. Tudo.Matic florentina (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milinkovic, Ranieri, Biraghi (10 parisienses); Maxime Lopez, Duncan (Rua Mandragora 10, Rua Arthur 39); Ikoni (Rua Bricallo 10), Bonaventura, Sutil; Desce (27′ Kwame St.). Todo mundo é italiano para advertir: Ndiaye pelos protestos, Adetunji, Biraghi, Nikcevic, Singh pela manipulação, Parisi pela perda de tempo.



