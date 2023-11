Mirotic e a defesa para o renascimento do Olympia: a demolição do Valência

para’Olímpia Milão Ele também encontra a vitória em Euroligaele faz isso contra Valência No final da partida joguei bem nos dois lados do campo. A equipe do Milan fez um excelente primeiro tempo, comandada por A Nikola Mirotic Na perfeição, defendendo perfeitamente durante a maior parte dos primeiros 20 minutos, movimentando bem a bola no ataque e sendo barulhento no rebote no ataque. No segundo tempo, o excelente desempenho defensivo continuouOlímpia Milão Ele escapa totalmente, espalha o placar e também encontra jogadas excelentes oà sombra durante os primeiros 20 minutos.

Olimpia Milão – Valência | o jogo

O jogo começa com uma cesta Poythresse o próximo Mirótico. para’Olímpia Milão Domina os rebotes ofensivos neste início e Mirótico O placar começa em 6-0. o Valência Abre com Jovic“, ao que ele respondeu como sempre Mirótico. Os visitantes voltam ao jogo no meio do primeiro quarto graças a faltas de três pontos do time da casa. Um selvagem Mirótico Traga oOlímpia Em 16-9 com dois três consecutivos, enquanto com coaxar Milão mudou para +11. O primeiro quarto termina com o placar de 23 a 12. O segundo quarto começa com uma cesta Heinzque é seguido pelo trio Tonot Para milaneses +16. Os espanhóis reagiram com uma pequena porção da linha, porémOlímpia Interage com excelentes coaxar E com o trio TonotQue marcou 35-16. Depois de tentar se aproximar de… ValênciaA resposta vem em vermelho e branco com três Rico. o Valência De volta a -10 com um triplo Ujeli Graças a alguns erros ofensivos do Milan, o trio chega rapidamente Mirótico O primeiro tempo terminou com o placar de 44 a 31.