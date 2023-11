Receita nos primeiros nove meses +13% em relação a 2022 – ilBustese.it

o Conselho Administrativo para Spa Enervetempresa que atua no mercado de suplementos nutricionais esportivos e nutrição funcional por meio da pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de alimentos e suplementos nutricionais para quem pratica exercícios e para quem se preocupa com seu bem-estar, hoje examinada Receitas consolidadas relativas ao terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023Elaborado de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade IAS/IFRS.

dados

Os primeiros nove meses de 2023 registaram um desempenho positivo, destacando-se um crescimento de receitas de 13% face ao registado no mesmo período de 2022.

Em particular, Itália, com um impacto nas receitas totais de 79,6%, registou um crescimento de 12,1% face aos primeiros nove meses de 2022. Quanto ao exterior, que representa 10,9% das receitas totais, registou uma ligeira descida de 3,9%. em comparação com o mesmo período do ano passado. O mesmo período em 2022.

O canal direto, impulsionado pelas vendas do e-commerce com um peso nas receitas totais de 6,3%, registou um crescimento de 66,8% face ao mesmo período de 2022. Por fim, o canal de processamento de terceiros, com um peso nas receitas totais de 3,3 %. Registou um crescimento de 28,4%.

Aquisição

Paralelamente, a Enervit SpA continua a sua estratégia de internacionalização e integração em mercados estrangeiros com interessantes perspectivas de desenvolvimento, e anuncia que assinou um acordo vinculativo em 6 de novembro de 2023 para adquirir 50% das ações da empresa aos Laboratórios Farmacéuticos ROVI, SA . ENERVIT NUTRITION SL, empresa espanhola que distribui produtos Enervit em Espanha e Portugal, na qual a Enervit já detém 50%.