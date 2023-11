“Juve? Vou revelar a verdade sobre minha despedida. Alegrem-se…”

Cláudio Ranieri Ele falou em uma entrevista coletiva no dia anterior Juventus-Cagliari Valido para décimo segundo dia para Liga marcada para acontecer no sábado 11 novembro em 18 para Estádio Allianz : “Os meninos estão em boa forma, o jogo contra a Juventus é importante porque se pode somar pontos em qualquer lugar. Tenho muito respeito pelos Bianconeri, eles são favoritos para vencer a final, mas vamos lá preparados.”

Então Ranieri acrescentou: “lá Juve Ele está sob ataque? É uma estratégia tática alegrar para atacar no contra-ataque. o de cima Ele é um grande treinador e sua equipe sempre tem algo a dizer. Vamos a Turim para recarregar as baterias, para tentar jogar o nosso jogo. Nosso mau momento ainda não acabou, no entanto Sempre tentamos lutar em todos os treinos e continuamos lutando. No papel, estamos condenados no sábado, mas ainda temos que jogar. Nos momentos difíceis, os meninos nunca perderam a determinação. “Começamos com um obstáculo e agora traçamos o caminho, vamos tentar transformar em rodovia”.

Cagliari, Ranieri: “Felicidades para Viola, que se formou, durante sua passagem de dois anos pela Juve…”

Ranieri então revelou: “Desejo a todos o melhor Violahoje graduação. Conversamos no início do ano e ele me disse que queria ficar. Ele é teimoso e teimoso, e agora está colhendo o que plantou. Azzi? Dada a emergência do lado direito, ele também pode atuar nessa área do campo. Eu não estou petrificado Em sistemas de jogos. Defesa tripla? Depende sempre do momento.

No aniversário de dois anos de seu nascimento Juve: “Dizem que ele foi demitido, mas isso não é verdade. Escreverei a verdade quando parar de treinar. No entanto, agradeço a quem me trouxe ao banco da Juventus.”