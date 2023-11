patinação. Três medalhas de prata na Taça dos Campeões Europeus. Dejani e Orlandini como casal avançando

A patinagem artística em Modena continua na vanguarda, com os sucessos alcançados pelas atletas da Invicta Skate Modena de camisola azul, sempre treinadas por Beatrice Luti, na Taça da Europa que terminou em Pula (Croácia): a primeira parte da prova foi reservado às competições de dança individual e dupla ( Foto), e nossos porta-estandartes brilharam em meio ao estado de vitória da patinação italiana, ao conquistarem 17 medalhas, sendo 11 na dança individual, sendo 3 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze, e 6 na disciplina de dança em pares, com 2 ouros, 3 pratas e um bronze. Especificamente, três medalhas de prata chegaram a Modena, a primeira com Sofia Degani-Dante Orlandini a segunda na competição de duplas dançantes, categoria Jeunesse, apenas alguns décimos atrás dos vencedores, o português Rodriguez-Clemente, mas fortemente à frente do outro italiano casal, formado pelos irmãos Ghisleri. Outra prata vem na categoria Casais Dançantes Sênior, onde Anna Di Russo e Giacomo Cavazzotti ficam em segundo lugar após uma bela batalha com a outra dupla italiana Galluzzi – Logercio, enquanto a dupla inglesa fica muito atrás. A terceira medalha de prata foi conquistada por Matilda Pietroponi, novamente após boa batalha com Margherita Zani, que venceu no final com dois pontos: bom, mesmo que condicionado a um erro na técnica de dança, sexto lugar para a muito jovem Elettra Pedroni em na categoria Solo Dance Cadet, mas capaz de colocar outros doze competidores atrás dele em uma corrida muito difícil. Um balanço mais que positivo para o grupo de Modena liderado pela treinadora Pia Lotti da Invicta Skate, tendo também em conta que Digani e Orlandini começaram a patinar em dupla no início do ano, e que Di Russo e Cavazzuti estão no primeiro ano sénior .

Ricardo Cavazzoni