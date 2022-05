Das dúvidas aos avisos na final: Rui Patricio reescreve a sua época

Esses dois gols salvos no segundo tempo valem três quartos por si só: e talvez mais. Talvez também por isso, logo que assumiu a presidência da Liga dos Congressos, não quis abdicar dela, e carregou nos braços os outros portugueses de Roma.

Se encaixa: com Niccolo Zaniolo, Rui Patricio é o símbolo do sucesso dos “giallorossi” na Europa frente ao FeyenoordEle de alguma forma reescreveu sua temporada.

Ele, que chegou com a pesada bandeira de ‘guarda-redes experiente’, é um vencedor internacional (o Campeonato da Europa com Portugal, em 2016, prova disso) e rapidamente acaba no habitual moedor de carne que os guarda-redes muitas vezes acabam por conseguir um ou duas ofertas pouco convincentes.

Ela escolheu o alvo

Aí está: o papel de zagueiro, às vezes, te manda direto para a cobertura, nem sempre por mérito. Você assume as responsabilidades certas, coloca as luvas e entra em campo novamente.

“Não gosto de falar a nível individual, estávamos todos juntos no relvado e mesmo os que ficaram de fora deram a sua contribuição. Ninguém foi mais importante do que ninguém”. Ele explica à Sky Sports, no final da partida em Tirana.

Ele não diminui sua economia, mas eleva o nível do grupo como um verdadeiro líder: mas ela de alguma forma decidiu isso. Ele provavelmente sabe disso, porque sabe que José Mourinho, o líder de um grupo que se tornou uma família, o queria no verão.

“Ele nos ajudou muito com sua experiência: ele foi um dos elementos mais importantes para conquistar o título. Percorremos um longo caminho para esta final. É uma vitória diferente: foi uma conquista”.

Fly, Roy Patricio, se esquiva das críticas e reescreve sua temporada: do ceticismo à vitória na Conference League. É toda uma outra história.