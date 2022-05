A história do nosso melhor repórter Roma-Feyenoord- Corriere.it

a partir de Fabrizio Ronconi, enviado para Tirana

Final da Liga da Conferência será disputada em Tirana: Giallorossi, técnico de Mourinho, quer conquistar um título internacional. A noite testemunhou confrontos entre torcedores, albaneses e a polícia

20h34: Jornalista de Biasion / 2 Enquanto isso, o ex-jornalista italiano não abandona seu colega holandês. Depois da partida… se você não nos assistir, ok? Você me entende, sim.

20:30: Os jogadores estão em campo Os jogadores da Roma entram no período de aquecimento. Boato della Curva Sud (Os torcedores da Roma foram organizados para que se sintam em casa).

20h27: Di Biagio quer estar perto de Totti Totti chega acompanhado de duas anfitriãs encantadoras. O ex-capitão cumprimentou aquela loira com um olho pequeno. Atrás, Gigi Di Biagio: Fab, Franc… estamos perto, certo? Um como um rosto assombrado sobe na pista, para a dois metros do meu tutti e grita para ele: Ao capitão, deixe-me matá-lo, mas quanto posso te amar? Baixe uma foto de perfil.

20h24: o embaixador apoia Roma (assim como a Albânia) O embaixador italiano em Tirana, Fabrizio Pucci, é fã dos ciganos de uma determinada religião. Ele disse: Eu tenho provas documentais do meu romance. Minha família é originária de Trastevere. Primeira vez em campo? Para Roma-Inter, 1-0 nós, o gol de Perino Prati. Esta noite, garante o embaixador, toda a Albânia de Tiver a Roma. Esta nação é como se fosse uma região italiana. Quanto à ordem pública, há algo mais do que um aviso aos extremistas em Roma: Pessoal, por favor: a polícia não vai tolerar nada. O governo albanês quer administrar este grande evento da melhor maneira possível: não tem a intenção de arruinar a reputação que conquistou ao vivo na TV.

20.16: Verdone, Leo e Blanco Notícias não verificáveis: Carlo Verdone, Eduardo Leo e Blanco estão prestes a chegar (este último, segundo a advogada Giulia Bongiorno, outro dia no palco de um show da Radio Italy Live que poderia ter sido vítima de violência sexual).

20h13: O repórter de Piasion Na galeria de imprensa, um repórter italiano estrela com uma repórter holandesa loira. Eu gosto de Roma..você me entende?. Pelo menos um pouco de inglês básico, heck.

20.07: Tiro de Balotta Um tiro retumbante de James Pallotta, o ex-presidente da Roma odiado pelos fãs: Esta liga é um pequeno troféu. A linha política ditada por Paulo Di Canio.

20h: Amor das Olimpíadas Chegou a notícia de que o estádio olímpico de Roma estava esgotado: 50.000 torcedores em frente aos telões. amor profundo.

19h57: Estádio Al-Jawhara (mas pequeno) O tom, como está escrito, é conhecido. Massad. Mas é terrivelmente pequeno. Rodeado por grandes arcadas, abriga restaurantes, bares, lojas e um hotel prestes a abrir. O projeto foi assinado pelo arquiteto italiano Marco Casamonti. Imaginei-o como um anfiteatro na época romana. A caixa de pressão é tão baixa, e tão perto do campo, que dá a sensação de que você está jogando (oh, pessoal: cuidado com o saque rápido, vocês estão aqui).

19h45: oferta de €1.000 Promotor no trabalho. Há pouco tempo, um torcedor da Roma que chegou a Tirana sem ingresso iniciou negociações sensacionais. Por fim, tirou mil euros em dinheiro, pôs o bilhete no bolso e, ajeitando a faixa vermelha e amarela, disse: Este idiota não entendeu que, para entrar, eu lhe daria o dobro. vamos. um acordo. Bem, eu me envolvi com Scalper Albany. o que você faz? O primeiro trabalho é um fã de Roma. Depois, como segundo negócio, administro uma locadora. READ Schweinsteiger, pede desculpas à Itália: não trouxe sorte, me desculpe

19.38: buraco arrogante O treinador do Feyenoord, Arne Slot, é arrogante: a Roma tem apenas um estilo: a bola longa para procurar os atacantes. O jogador de 43 anos é um ex-meia humilde que é fascinado pelos esquemas de Pep Guardiola (ele gostaria, não gostaria). No campeonato holandês, sua equipe ficou em terceiro lugar: marcou 120 gols, sofreu 56 (provavelmente Mo, desses 56, deu algumas ideias).

19h36: A Fábula do Venditti Boas notícias para os romenos no Fairy Front: Antonello Vendetti foi visto em um hotel próximo. Então já não está no Circus Maximus.

19h31: Rumores sobre Zaniolo Roma entra em campo para inspeção. Rumores dizem: Zaniolo começa o proprietário. Revezamento entre Sergio Oliveira e Mkhitaryan. Mas Mo conseguiu mandá-la para confundir o treinador do Feyenoord.

19h27: Pessoas indesejadas De acordo com fontes da polícia albanesa, 80 torcedores ciganos foram levados a Durres e embarcaram em uma balsa, destino de Bari: pessoa indesejada, passou (9 feridos nos confrontos da noite passada).

19h21: Uma cerveja como Dom Perignon Os donos de hotéis e restaurantes decidiram aumentar o PIB da Albânia em 48 horas, a última das quais: os preços dos hotéis saltaram para números francamente imorais (suposto quarto de hotel de 3 estrelas vendido por 380 euros por noite); Em bares e restaurantes, as contas cobradas são de dois tipos: uma para clientes regulares, que pagam em lek, em moeda local (a Albânia não faz parte da UE); Um para as massas, que pagam em euros (na quarta cerveja, os holandeses não entendem que estão pagando como uma garrafa de Dom Perignon).

19h15: Elegância Friedkin com Rosella Friedkins, com um toque de elegância antiquada, convidou Rosella Sensi, filha de Franco, o presidente de Roma que ganhou o último Scudetto, aqui para Tirana. READ O mercado de transferências da Juventus, com Ronaldo, acabou

19.04: As Memórias Ruins de Hoxha O desfile de torcedores da Roma está prestes a chegar ao estádio. Ele atravessou uma cidade sitiada. Disposições da polícia e do exército (incluindo as forças especiais do Kosovo, parecem especialmente formidáveis) como – dizendo aos albaneses as suas rugas mais profundas – não são vistas desde o tempo de Evre Halic Hoxha, o feroz ditador comunista que, para os agricultores, plantou apenas uma longa fileira de batatas, E ele nunca cultivou um pedaço de terra (ele temia que com o tempo eles pudessem desenvolver idéias estranhas sobre o conceito de propriedade privada).

18h43: Chefe de Estado de Tuti Recebeu Francesco Totti como Chefe de Estado: Almoçou com o primeiro-ministro Edi Rama e com o primeiro homem da Associação Albanesa de Futebol, Armando Duca. Ceferin também estava lá. Totti acompanhado por ex-jogadores da Roma (O Convento, Candela, Di Biagio). Ninguém sabe a língua oficial da reunião.

18h30: Um milagre é necessário O primeiro aplicativo do WhatsApp que não temos em mãos. Para, realmente, em suma: vamos torcer para que tudo corra bem. Eventos da noite passada Ela é um mau presságio. A ideia do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, era muito perigosa, que a primeira final da Liga da Conferência fosse disputada neste estádio para este estádio, o Arena Competare, com vinte mil lugares sem barreiras, hooligans holandeses e jogadores radicais da Roma em contato, a multidão Quem não aprecia que ele está zumbindo aqui sem um bilhete. Se tudo correr bem, antes, durante e depois da partida, estamos dentro de um milagre. Você acredita em milagres?