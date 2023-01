Investigação da Juventus, Cristiano Ronaldo pronto para responder aos promotores: reunião antes da audiência preliminar. Terá lugar em Espanha ou Portugal

Cristiano Ronaldo eu vou conhecer spp Turim para investigar supostos suspeitos Contabilidade falsa a partir de Juventus durante os próximos dois meses. Depois de uma longa corrida, o herói português desistiu disponibilidade total Para responder a perguntas dos investigadores e comunicações entre o Ministério Público enota de rodapé legal Do antigo preto e branco agora começou. A data que será circulada em vermelho no calendário ainda não foi decidida, mas há uma data além da qual nós – salvo acidentes no caminho – não iremos: 26 de marçoqualquer vésperaAudiência preparatória no qual Andrea Agnelli E os outros réus Ele vai comparecer perante o juiz Mark BeckEle pediu uma decisão sobre a acusação solicitada pelo Procurador-Geral Adjunto Marco Gianoglio e promotores Ciro Santorello E Mário Bendoni.

também estreitou um mapa de possíveis locais onde cara a cara: exceto a viagem dos juízes para Arábia Saudita ou um parar de “voar” Na Itália, o círculo do jogador de futebol se reduz a Madri E Lisboa. Numa destas duas cidades, Cristiano Ronaldo já está noivo de T-shirtVitóriaque não terá compromissos formais de 18 de março a 4 de abril – prontos para tirar dúvidas 47 perguntas Que os juízes estavam querendo interrogá-lo há meses, tanto que mandaram um Pedido de delegação judicial Para a Inglaterra permaneceu sem resposta mesmo Separação entre portugueses e Manchester United.

Tudo vai girar em torno “cartão famoso” ronaldo isso não deve existir Teoricamente “para” lá Eles pulam na garganta Todos os revisores ”, do qual estamos falando em espionagem. Estas são as cartas triplas, incl. escrita privada não arquivado em série Ado que outros 12 jogadores de futebol caiu dentro “segunda manobra salarial”? Ou existem outros livros sagrados “Garantia” de crédito? Os portugueses, embora não tenham assinado os documentos que efectivamente foram assinados Fábio Paratici Reconstruído até à data, é certo que se orgulha de crédito para 19,9 milhões de euros (29 milhões no total) e por vários meses – por meio de advogados Salvador Pino E John Shehata – Dê alguns passos para definir os contornos da história e aprenda a se mover. Advogados do jogador cinco vezes Bola de Ouro estão trabalhando à paisana verão passado E o primeiro passo oficial foi dado 4 de novembro Com um pedido de acesso a documentos, que os promotores inicialmente negaram.

Certamente logo após a transferência do português para o United por 15 milhões de euros mais 8 bônus, surgiu o interesse da Juventus para definir sua história. a 20 de setembro de 2021 no reunião interna Agnelli pediu atualizações e sugeriu que não fosse perseguido, conforme resumido em um relatório “não oficial” de Reunião. Três dias depois, porém, o diretor atlético Federico Cherubininão foi investigado, e os advogados da Juventus Cesar Gapacciode acordo com a reconstrução dos investigadores, “eles assumiram condição de permanência De Ronaldo aos Red Devils “salários atrasados” serão oferecidos pelo jogador. Um caminho que parece ter como padrão “para arquivos relacionados a cheques xadrez. No contexto da conversa, a acusação resume-se da seguinte forma: “Parece que A Projeto de incentivo à imigração. Quanto aos vencimentos devidos a “Ronaldo”, para os quais “ainda não foram determinadas as formas de pagamento”.

Cherubini” seria uma ideia para tentar Renegociar o incentivo Também em conexão com o fato de que os pagamentos do direito a “Ronaldo” pela empresa cessionária a ele são diferidos por um período de 5 anos.” prestações Que o clube inglês pague “à Juventus e ao mesmo tempo” se comprometa a “pagar” com a condição de que o jogador permaneça no clube, distribuindo assim 28 milhões de euros em pelo menos dois exercícios financeiros. Fabio (Parachi, tão) O que escrevemos láComo um prazo, certo? “.

E Cherubini “confirma que neste escrito não havia nenhuma indicação data final de pagamentos, mas contém “apenas”Sim a (…) que no caso de transferência será “”. Nessa altura, de acordo com os investigadores, o diretor desportivo da Juventus explicou que “embora seja financeiramente claro que também poderíamos pagá-lo dentro de três anos por acordo (…) )..) O elemento que também poderia nos levar a pelo menos publicá-lo dois exercícios Pode ser para vincular … “. Gabbasio responde: “Para ficar lá!”. Dessa forma, acrescenta Cherubini, o ônus “não é certificado Hoje porque existe um arquivo entre o mercado E então o revisor Não posso dizer que ele definitivamente ficará lá.

