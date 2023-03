Roma – Feyenoord: Clube do Viminale nega viagem aos torcedores holandeses

Viminale decidiu proibir as viagens dos torcedores do Feyenoord. As comunicações oficiais chegarão em breve, mas a escolha está feita. Os torcedores do clube holandês não poderão vir a Roma no dia 20 de abril, para o jogo de volta das quartas de final da Liga Europa.

grande perigo

–

A decisão vem diretamente do Ministério do Interior e também decorre de vários sinais de grande preocupação que surgiram nos últimos dias (incluindo a geminação dos ultras do Feyenoord e do Napoli). Mas, por enquanto, não há proibição de viagem para os torcedores do Giallorossi no jogo fora de casa em Rotterdam na semana passada (a partida é no dia 13 de abril). As autoridades holandesas já tinham restringido o número de bilhetes disponíveis (de 2.500 para cerca de 1.500), mas é possível que, após a proibição oficial dos adeptos rubro-negros, haja uma nova redução, talvez apenas permitindo a deslocação a 7.800 ciganos. Apoiadores, no máximo mil.