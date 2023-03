Erasmus+, Friese Scientific High School em Monza Espanha e Portugal apertam as mãos

Monza. Nós vivemos em um sociedade complexa As posições no terreno muitas vezes se polarizam em frentes inconciliáveis. Construindo pontesEm vez de muros e barreiras, ainda é possível e necessário. E mundo escolar Você deve virar. Por que apenas licitar Mensagens de diálogo e cooperação para as novas gerações Pode-se esperar por um futuro Paz, liberdade e justiça.

Para criá-lo, você também pode começar a partir dele projeto Erasmus+programaUnião Europeia Que disponibiliza fundos nas áreas da educação, formação, juventude e desporto, para promover em O período 2021-2027entre outras coisas, Treinamento abrangente E de alta qualidade, tambémaprendizagem informal não é oficial.

o Escola Estadual Científica “Paolo Friese” Monza faz parte aliança Entre sete escolas em Monza e Brianza para receber financiamento Erasmus+ para o programa mobilidade estudantil e a treinamento de professor. E essas semanas continuam Primeiros experimentos Quem colocou o instituto histórico em sempione road em contato Espanha e Portugal.

os detalhes

“Acabamos de nos hospedar em Monza por uma semana Um grupo de 10 alunos e professores Língua espanhola desde o ensino médio Leganésperto de Madrid – diz Maria Cristina Chiatti, professora de italiano na Friese High School e referência projeto Erasmus+ – De 16 a 22 de abril Iremos para a Espanha com 10 alunos, sendo 7 da primeira série e 3 da segunda série, além de dois professores.

“Na mesma semana de 10 de abril mais alunos do nosso instituto, desta vez alguns Os segundo e terceiro graus E dois outros professores, eles vão Portoem Portugal, ainda ao abrigo do projeto Erasmus+, mas com um Corte científico e natural – continua Schiatti – de qualquer forma, um dos aspectos mais interessantes deste experimento é Entusiasmada participação das famílias Que acolhem mutuamente os alunos e, portanto, a possibilidade de uma fortaleza troca humana“.

Os temas desenvolvidos este ano pelo consórcio de sete escolas de Monza e Brianza, que também inclui a Escola Secundária Científica Friese, abordam temas muito importantes. de nacionalidade europeia Para a inclusão, dando Metodologias de ensino inovadoras Para a interseção de disciplinas et al multilíngue.

Com base nestes macrotemas, no que diz respeito a Espanha, decidiu-se enfocá-los datadado que o país ibérico está unido à Itália, bem como por alguns elementos linguísticos comuns De origem latina, também do facto de pensar, na época os antigos romanosao primeiro projeto de unidade europeia”, explica o professor italiano da Frisi.

Por isso trouxemos a delegação espanhola para ver Verona Arenaeu Milão Seguindo os passos de Roman et al Museu Arqueológico de Biassono – continua – Também fomos recebidos na comuna pelo prefeito de Monza, Paulo Pilottoque nos receberam com muita participação.”

Resultados

O projeto Erasmus+, que também vê campeões na vanguarda os professoresque participam de atividades Procurando um empregoou seja, aprendendo através Monitore o trabalho em sala de aula, é obrigado a fornecer muitas experiências significativas. mas efeitos positivos Eles começam a se ver desde o início.

Para além do rigor que o projecto exige nas suas actividades escolares, muitas das quais inovadoras e multimédia, vejamos Nossos alunos felizes E isso é importante – diz Schiatti – eles têm acesso, de fato, até aos chamados Habilidades interpessoaisPor exemplo comunicaçãoque geralmente é difícil de encontrar em um ambiente formal como um escola“.

Erasmus+ permite que professores e alunos vivam experiências internacionais E aumentar suas habilidades – e conclui Lucia Castellana, Diretora da Friese High School em Monza Aproxima pessoas de diferentes países, aproxima-as de diferentes culturas e sistemas escolares. eu acho que é importante oportunidades crescentes“.