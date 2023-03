Gunter está em campo, lá está Rincon. Sem paciência e sair

Treino da Sampdoria: preparação continua à luz da Roma. Gunther e Rincon estão em campo e Sabri e Turk

Treinos para finais, jogos táticos, em espaços reduzidos, extensões de ginásio e força elástica para seleções nacionais de retorno. Este é o programa que, dado o jogo em casa de domingo Romao Sampdoria Ele foi seguido por Dejan Stankovic à tarde no Pitch 2 moinhos Bogliasco. Thomas Rincon Ele se juntou aos companheiros como esperado após compromissos com as seleções nacionais Abdul Hamid Al-Sabiry E Martin Turk Eles foram dispensados ​​devido a sintomas de gripe. sessões diferenciadas para André ConteE Manuel De Luca E corey gunter (último no campo); programas de reabilitação para Emile Audiro E Inácio Busito. Amanhã, sexta-feira, está agendada a sessão da manhã.