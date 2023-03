Ginasta Macerata – Ariana, Gwenda e Matilda são sexy em Portugal: ouro e bronze com a seleção – Beccio News

São três ginastas da Società Ginnastica Macerata que fizeram parte da seleção nacional representando a Itália em Canthanede em Portugal emO 11º Aberto Internacional e a 8ª Copa do Mundo da FIG.

Guenda Cherubini e Matilde Miceli Para a categoria júnior. ariana Os queixosos para classe sênior. Os dois juniores participaram do Campeonato Mundial Aberto com exercícios individuais e em grupo.

Apenas os 8 primeiros colocados podem chegar à final. Matilde Miceli, Na sua primeira experiência com a Seleção Nacional de Juniores, foi a primeira a subir ao pódio, e fez um excelente treino mas não conseguiu chegar à final, parando em 19º lugar entre cerca de 80 atletas.

A cobiçada passagem para a final foi conquistada pela rotina de Guenda Cherubini que lhe rendeu a quinta colocação. No Guenda final, mostrou boa execução e qualidade técnica que se revelou certeira, em conclusão Sétimo lugar.

Depois foi a vez do grupo júnior formado, também por duas atletas do Clube de Ginástica Macerata. Matilde Miceli e Guenda Cherubini, de Chiara Beretta, Maria Sciocca e Linda Sanna que terminaram em terceiro nas mangas e conseguiram a passagem para a final. Elegantes e corajosos, os Blues subiram ao pódio para o jogo final e fizeramO hino da medalha de ouro de Mamli foi tocado.

Ariana Corlante, na categoria sênior, participou da abertura como individual e terminou em quarto lugar nas baterias. Mas devido a regulamentos internacionais, apenas dois atletas de cada país poderiam chegar à final. Com mais duas italianas na frente, com uma diferença de pontos muito pequena, Ariana ficou fora da final. Ciurlanti então participou da Copa do Mundo com um triplo major, conquistando o bronze na final.

Grande honra e dupla satisfação com os resultados que os atletas receberam para Ariana Ciocchi, tanto na função de dirigente da seleção nacional de juniores quanto como técnico da empresa dos Três Atletas Azuis, todos medalhistas. Confirmação do excelente trabalho da empresa Macerata, bem como graças ao apoio técnico da Sarah Veragina e Ludovico Valasciani.