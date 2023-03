Franchi Stadium obscurece Pnrr. Renzi para Meloni: “Transfira este dinheiro, pronto para ajudá-lo”

Um plano económico para relançar o país. Um negócio que corre o risco de bloquear todos os outros. Atratividade política, bom senso e pensamento. O estádio de Florença e a reestruturação a ser realizada com dinheiro do Pnrr estão no centro da polêmica política há pelo menos três dias. A União Europeia, de fato, rejeitou a ideia de usar dinheiro público para o estádio da capital toscana “Se entendermos hoje, e também podemos entender a partir deste relatório, que algumas intervenções entre agora e 30 de junho de 2026 não podem ser alcançado, o que é esportivo, e sei que é assim.” Devemos dizê-lo claramente e não esperar até 2025 para abrir o debate sobre quem é o culpado.” Palavras contundentes e claras as expressas ontem pelo ministro dos Assuntos Europeus, dos Assuntos do Sul, das Políticas de Coesão e do Pnrr, Raffaele Vito, durante a sala de controlo do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr), realizada no Palazzo Chigi. Uma referência bastante óbvia, embora não direta, a Artemio Franchi.

Leia também: Pnrr, as sombras do plano imposto pela União Europeia. Comparação: “Desculpas para a Itália ser atacada”

Do Palazzo Vecchio eles argumentam que não há problemas reais, mas apenas algum tipo de problema técnico-burocrático com Bruxelas, que pode ser facilmente contornado. Sobre o assunto também falou Matteo Renzi, por cinco anos prefeito da cidade de Dante e Maquiavel e grande fã de viola. Os fundos do Pnrr devem ir para habitações públicas, escolas e Cascine Park. Não no estádio. Arriscamo-nos a deitar fora oitenta milhões de euros. Digo a todos: vamos parar. Faço um apelo corporativo bipartidário a Giorgia Meloni e Dario Nardella: remova o playground do Projeto Pnrr. A Europa tem razão em não querer gastar assim o dinheiro dos contribuintes. Você tem um mês para transferir o dinheiro do playground para escolas e habitações públicas. Faça, faça junto. Contaremos o que há de bom e daremos uma mãozinha. Quanto ao Franchi – o líder da Itália concluiu a FIFA – basta com o poder excessivo dos moderadores. A iniciativa privada, ou seja, a Fiorentina, deve realizar o seu projeto fazendo curvas e dando à cidade um estádio digno desse nome, mas um estádio que a Fiorentina paga, não os cidadãos.