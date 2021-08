Gamper Cup, Juventus superou Barcelona

Barcelona. O melhor em campo é o goleiro do Barcelona Neto, mas a Juventus perde por 3 a 0 e a Gamper Cup vai para o time de Koeman: é a primeira derrota do Allegri Pace, com o treinador vencendo nas últimas semanas Cesena e Monza. . Os bianconeri lutam na fase defensiva, mas quando atacam, esbarram no goleiro com passado sob a toupeira. A estreia de Cristiano Ronaldo na nova época foi uma decepção, com os portugueses a rebaterem apenas uma vez à baliza e a ficarem muito nervosos. Agora o treinador pode tentar de novo no próximo sábado, quando a sua equipa enfrenta o Atalanta num amigável no Allianz Open com 50% de desconto. Aí, a partir de domingo, dia 22, as coisas vão ficar sérias, com o primeiro jogo fora de casa contra a Udinese. Começando a era pós-Messi no Barcelona, ​​Depay quer capturar imediatamente o legado: o holandês leva apenas 150 “para marcar. O ex-Lyon, em sua estreia pela camisa Blaugrana, abre a corrida.

A Juventus ainda tremia e lutou com mais dois gols, mas ambos foram excluídos por impedimento e, em seguida, cresceu exponencialmente a partir do meio do primeiro tempo. E o grande campeão passa a ser o ex-Neto: o goleiro primeiro enfrenta Ronaldo, depois duas vezes para Morata, e guarda a vantagem do Barcelona. Este é o único apelo do português, que então só se destaca por dois erros cometidos e não por jogos cruciais na zona de ataque. O rodízio de Allegri também preocupa o CR7, que não retorna mais do vestiário no segundo tempo. O treinador fez imediatamente uma mudança de dezesseis minutos, a Juventus sofreu uma dobradinha aos 57: um escanteio da direita, Pellegrini perdeu um número para Braithwaite e surpreendeu o dinamarquês Perrin, que parecia inseguro na intervenção. Neto também se opõe ao grande no Chiesa, Kulusevski não joga como segundo atacante e Danilo é julgado no meio-campo em 4-4-2 ao lado de McKinney.

Na recuperação, o trio Blaugrana jogou por Puig, que passou Perrin com belo chute de pé esquerdo da entrada da área. Entretanto, o desafio no Estádio Johan Cruyff foi também uma oportunidade para tentar chegar perto de Pjanic, que está no banco há 90 minutos: a administração da Juventus está constantemente a fazer pressão para trazer o bósnio de volta a Turim, entre as duas equipas. Alguns detalhes ainda estão sendo fornecidos, mas há um otimismo cauteloso. A semana que realmente se abre parece ser a semana certa para tentar a corrida decisiva do diretor, mas o caminho para Locatelli del Sassuolo também continua quente: haverá um tiro duplo no meio, Allegri esperando os novos rostos. E em Kontasa, ele descobrirá o que a Juve está errado.