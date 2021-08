Transferência de mercado de Roma, atacando o bombardeiro

Calciomercato Roma, a caça ao bombardeiro começou: o desafio foi lançado no Arsenal. São necessários 40 milhões de euros.

derrubar Romelu Lukaku a Chelsea Desencadeou um efeito dominó de importância internacional; Não poderia ser de outra forma, poisInter Imediatamente correu para se proteger, hipotecou seriamente a compra Edin Dzeko, sitiando Atalanta em conexão com a compra de Tobacco Zapata. Ou seja, Bergamo e Giallorossi estão inevitavelmente explorando as diferentes oportunidades que a sessão repentina do mercado de transferências pode oferecer. Nos últimos dias, o Europex parecia estar perto disso Tammy AbrahamMas o futuro do atacante nascido em 97 definitivamente não será no futuro Bergamo.

Calciomercato Roma, La Atalanta: Desafio com o Arsenal para Abraham

Segundo Gianluca Di Marzio em seu site, as negociações para a passagem do Ibrahim todo o mundo’Atalanta, mas isso não exclui sua chegada na primeira divisão: na verdade Roma esmagado correndo jogador de futebol ChelseaQue manifestou o desejo de mudar o ambiente em busca de uma equipe que lhe garanta mais tempo de jogo. Pinto se preocupa com ele, e seu nome faz parte da lista elaborada pelo gerente geral para substituir Dzeko: No entanto, o interesseArsenal para cada Ibrahim, o único oponente confiável do Capitolino na corrida de atacante. É claro que a decisão não vai voltar apenas para blues, que pede em todo o caso 40 milhões de euros para abandonar parte dele, mas também ao interessado, que é chamado a tomar uma decisão importante na sua carreira.