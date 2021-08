Procurando pelo novo iniciador – Corriere.it

A Roma perde as peças e (por enquanto) não compra. A despedida de Eden Dzeko, que hoje poderia ter se tornado jogador do Inter, abriu uma lacuna no plantel dos Giallorossi. Poucos dias antes do início oficial da temporada, aliás, José Mourinho viu-se sem um infarto inicial: Shumorodov e Borja Mayoral, por várias razões, devem ser considerados desconhecidos, e Thiago Pinto terá de chegar a tempo para uma tarefa . O número à disposição do treinador português é de 0,9, o que não faz com que o bósnio se arrependa, 119 gols em 6 temporadas pela Roma.

Se o problema de infarto se manifestou nas últimas horas, Giallorossi sabe há muito tempo que precisa comprar um meio-campista: após a renovação de Xhaka pelo Arsenal, isso se tornou uma prioridade mais do que o atacante. A estagnação do mercado preocupa grande parte dos fãs, que nas rádios e nas redes sociais expressaram seu espanto com o funcionamento do imóvel. A influência de Mourinho e o peso do entusiasmo após o anúncio dos portugueses, em suma, parecem já ter se perdido e agora Dan e Ryan Friedkin devem desferir um golpe.





É também por isso que em Trigoria eles gostam de esperar até que um substituto esteja disponível antes de deixar Dzeko partir. Os nomes associados aos Geloros são muitos e quase todos escondem as dificuldades: Icardi parece continuar a ser uma proposição, dado o custo do cartão e do salário; Com o Belotti há um acordo de salário, mas você tem que encontrar a pessoa com o Torino para o preço; Para Abraham, que gostaria de permanecer na primeira divisão, você tem que vencer a rivalidade do Arsenal; Para Isaac, a Real Sociedad pede 40 milhões. O novo nome passa a ser Haris Seferovic, avançado suíço do Benfica, que foi colocado em Portugal no topo da lista de Mourinho para o cargo de deputado Dzeko. E fica em segundo plano Luka Jovic, o avançado sérvio do Real Madrid, na época passada emprestado ao Eintracht Frankfurt, enquanto o Azmon (estou à espera da decisão do clube sobre o meu futuro, ontem) do Zenit está de volta à moda. READ “Os interesses de Mazzolini em Cagliari! Mobilizamos advogados. "