Mercado de transporte terrestre, pós-venda | “Do outro lado do grande, mas não o Lautaro”

O Inter em meio a vários rumores no mercado de transferências: Depois de Lukaku, com destino ao Chelsea, outro grande jogador pode sair, mas Lautaro Martinez não

No início de agosto das filmagens deInter, abalado por vários rumores de mudança de mercado que desestabilizam o meio ambiente. O clube Nerazzurri está perto de fechar o negócio de venda Romelu Lukaku No Chelsea: Um negócio de cerca de 115 milhões de euros priva os adeptos do principal arquitecto do torneio que conquistou na época passada. No entanto, o belga pode não ser o único sacrifício do mês.

Na verdade, o Inter marcou nessas horas diferentes Também apresentado por Lautaro MartinezO Atlético de Madrid a havia cortejado no passado e agora o Tottenham o quer. O clube inglês ofereceu mais de 70 milhões de euros ao argentino, vinculado aos nerazzurri com contrato até 2023. Como seu agente admitiu aos nossos microfones – Ainda assim, ele se concentra no projeto do Sr. Simone Inzaghi.

A equipe está em andamento e a administração continua buscando soluções para ajustar a situação financeira do clube. Depois de Hakimi e Lukaku, outro jogador de ponta pode deixar o Inter no verão, mas é improvável que seja Lautaro. É desta ideia também Matthew Carone, jornalista da TeleLombardia:Mais do que Martinez, eles me dizem que um entre Brozovic e Perisic pode sair‘, anunciado ao vivo para’ Top Calcio24 ‘.

Mercado de transferência inter, Lautaro

E assim o Inter pode perder mais um titular: ambos expirarão em 2022, e ainda não chegaram a acordo para renovação. No entanto, por enquanto, Brozovic parece ser uma peça constante para Inzaghi. A posição de Perisic é mais questionável, que no passado não gostava do papel de quinto no meio-campo de cinco jogadores. O croata poderia aceitar outras propostas, mas o salário exorbitante complica as negociações por enquanto.