Leve Florenzi, agora cace Insigne

Alessandro Florenzi será um jogador Milan. O extremo da Roma regressou à capital após um ano emprestado à psgOs rossoneri vão vesti-lo em alguns dias: o acordo entre o AC Milan e os Giallorossi é em casa diretamente.

Milão e Roma chegaram ao acordo com base em empréstimo com direito de resgate, quem vai se tornar dever Quando certas condições são alcançadas. O jogador já disse sim Ele mal pode esperar para se mudar para Milão, enquanto neste momento ele está de volta Dalot A partir de Manchester United.

Uma operação altamente cobiçada por Pioli, que respeita Florenzi por A capacidade de cobrir vários locais na ala direita.

Milão pode Mais corante azul No final do mercado: Na verdade, os olhos do diabo estão voltados para ela Procrastinação Na negociação da renovação do contrato entre Lorenzo Insigne e Nápoles.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o presidente De Laurentiis está pronto para isso Abandonando o atacante de Fratamagiore Se uma oferta veio de 25 milhões de euros: O objetivo é não perdê-lo na próxima temporada. Partes distantes: Insigne pede 6 milhões de euros para renovar, o clube azul aposta em um contrato para cortar 3,5 milhões de euros mais bônus.

AC Milan Pronto para atacar o jogador Mas, para atender aos pedidos de De Laurentiis, ele teve que fazer um sacrifício, ou seja, render-se Rafael Liao: Vários clubes importantes estão a contratar o jogador português, mas Maldini pareceu nos últimos dias destinado a mantê-lo. Insigne Adequado No entanto, ele pode mudar as cartas da mesa novamente.

OMNISPORT | 08/10/2021 08:50