Os italianos voltam ao trono depois de 20 anos! Um gol de Kayode decide

23.03 Ele foi eleito o melhor jogador em campo graças à sua assistência.

23.02 Aqui está a lista dos campeões europeus:

Goleiros: Davide Mastrantonio (Trestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Na defesa: Andrea Pozzolan (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Alessandro Delavalli (Torino), Lorenzo Delavalli (Juventus), Michael Olabode-Kayode (Fiorentina), Filippo Messori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta).

Meio-campistas: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Vaticante (Roma), Luca Lipani (Gênova), Cher Nadour, Niccolò Beselli (Roma);

Ataque: Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Haasa (Juventus), Luca e Eric Daiovi Coliocio (Espanyol), Nicolo Turco (Juventus), Samuel Vignato (Monza).

23h00 Os azzurrinos que saem desta competição como campeões, sendo Kayode o herói da noite com o golo decisivo. A vingança está acontecendo após o duro golpe na fase de grupos.

96' Termina aqui A Itália é campeã europeia. Itália – Portugal 1-0 Sub-19. Vinte anos depois de 2003!

94' Faltam dois minutos para o grande sonho italiano.

92' Ribeiro e Gómez saem para Portugal.

90' Serão cinco minutos de acréscimo.

88' Ribeiro chuta direto com o pé direito.

86' Libani manda alto de fora da área.

84' Saem Vaticano e Vignato, Coliocio e Beselli para a Itália.

82' Vignato está a um passo de duplicar o marcador, ao defender um toque de extremo do guarda-redes português.

80' Gustavo Sá sai do Napean em Portugal.

78' O remate de pé direito de Esposito sai ao lado da baliza após assistência de Haasa.

76' O golo foi normal através do VAR.

74' Gol de impedimento de Libani.

72' A Itália tenta timidamente subir com o centro de gravidade.

70' Falta de Hugo Félix sai ao lado.

68' Haasa cobra escanteio ao lado do gol. Portugal paga.

66' Sai Nadour, libanês na Itália.

64' Preparam-se substituições para a Itália.

62' A Itália sofre e Mastrantonio mergulha e literalmente salva o placar.

60' Mastrantonio decide sobre Fernandes.

58' A Itália corre o risco de ser fechada na grande área.

56' Portugal pressiona o desvio da defesa italiana ao remate de Preost.

54' A partida está na sua fase mais importante.

52' Cruzamento de Kayode não encontra companheiros na grande área.

50′ em m. Fernandez e Preust, de Justo e M. Marques em Portugal.

48' Mudanças imediatas para Portugal.

46' Início do segundo tempo!

21h50 A Itália jogou o primeiro tempo de forma brilhante, considerando os erros cometidos no jogo da fase de grupos contra Portugal. O jogo ainda requer experiência.

47' Fim do primeiro tempo Itália – Portugal 1-0 Sub-19.

45' Ndour foi advertido por falta à entrada da grande área italiana.

43' Um ataque italiano perde-se na ala direita.

41' Que chute de pé direito do Al-Hassa que acerta no canto superior.

39' Alessandro Delavalli falha na defesa.

37' Haasa chega perto de dobrar o placar com o pé direito.

35', a Itália tem posse de bola há muito tempo.

33'Missouri recebe cartão amarelo por falta no meio-campo.

31' Haasa falha um remate com o pé direito após bom passe de Esposito.

29' Hasa dá um salto de calcanhar para Esposito, que acerta um chute que rebate.

27' Emoção para a Itália, Mastrantonio sai e encontra a bola deslizando.

25' Amarelo para Gustavo Sá, falta sobre Esposito.

23' Haasa está agora a adaptar-se como médio após a evolução dos Azzurri.

21' Kayode arranca pela direita e depois falha passe para o Al-Hassa.

19' Goooooooooooooooooooooooooooool Kayode, cabeçada perfeita após passe decisivo de Hassa, que cruzou pela esquerda. Itália – Portugal 1-0 Sub-19.

17' Esposito cabeceia alto nas traves de Vessy para Ribeiro.

15' O pé esquerdo de Lahsa colide com um defesa português.

13' Vignato ainda não encontrou a sua posição, Esteves controla muito bem na lateral direita.

11' Ndour manda de longa distância por cima da trave.

9' Cruzamento de Missouri pela direita, Esposito numa corrida que não chega à bola.

7' Um belo passe de Hassa para Vignato, que não consegue superar o seu concorrente direto.

Minuto 5 A partida começou em ritmo muito lento.

3' Falta de Esposito no meio de ataque. Os sentidos correm logo atrás do membro.

1' A partida começa!

20h57 Tudo pronto para a final.

Às 20h55 é tocado o hino nacional e as seleções entram em campo.

20h50 A última vitória da Itália no Campeonato da Europa de Sub-19 remonta a 2003, frente a Portugal, por 2-0.

20h45 Portugal, por outro lado, tem estado imparável nas suas pistas, com vitórias sobre Malta, Polónia, Noruega e claro, Itália.

20h40 A Itália chega a esta partida depois de vitórias sobre Malta e Espanha, empate com a Polónia e derrota com Portugal.

Às 20h35, a Itália recupera Ndour da exclusão sofrida no jogo com a Polónia.

Às 20h33, aqui está a programação oficial:

Portugal (4-3-3): J. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Brás, Márquez; Justo, N. Félix, SA; H. Félix, R. Ribeiro, Borges. Tudo milero.

Itália (4-3-3): Mastrantonio; Missouri, A. Delavalle, L. Delavallée, ragonês; Kayode, cansado, cansado; Vignato, Esposito, Alhasa. Todos os selos.

20h30 Boa noite e bem-vindos à final do Campeonato da Europa de Sub-19 entre Itália e Portugal.

Bom dia amigos da OA Sport e bem-vindos ao texto ao vivo entre Itália e Portugal, Campeonato Europeu de Futebol Sub-19, os italianos na segunda mão.

Em 2003, Itália A nossa equipa derrotou Portugal por 2-0 na final do Campeonato da Europa Sub-19. Vinte anos depois, estas duas equipas preparam-se para mais um jogo épico.

Itália Ele superou as expectativas ao se classificar para a final do Campeonato Europeu Sub-19, após derrotar a Espanha na semifinal com uma partida maravilhosa. Agora, a equipa italiana de Alberto Pollini defronta o Portugal favorito de Joaquim Melheiro, que regista quatro vitórias em igual número de jogos no torneio.

Apesar de perder para Portugal por 5-1 na fase de grupos. Itália Ele mostrou um crescimento notável durante o torneio. Agora, com o retorno do meio-campista Cher Nadour, suspenso para a partida contra a Espanha, o time está pronto para desafiar os favoritos do torneio.

corresponder: Itália – Portugal, Campeonato Europeu de Futebol Sub-19

data: 16 de julho de 2023

horas: 21h00

canal televisão: Raio 3 e Ray Play.

estádio: Estádio Nacional Takali

Possíveis formações

Portugal Sub-19 (4-3-3) – Gonzalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, Antonio Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Márquez; Samuel Justo, Nuno Félix, Gustavo Sá; Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges. CT: Joaquim Milheiro.

Itália Sub-19 (4-3-3) – Mastrantonio; Missouri, Delavallee L., Delavallee A., Regonesi; Beselli, Vaticano, Ndour; Alhasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Pollini.

OA Sport traz para você a transmissão ao vivo do Campeonato Europeu de Futebol Sub-19 entre Itália e Portugal: Notícias em tempo real e atualizações constantes. Partida às 21h. Boa diversão!

