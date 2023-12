Mercado de transferências: Chalupa, Lenglet, Gallo, Lenglet, Phillips, Pepe. Nomes de janeiro

Trevuh Chalupa ainda tem um jogo inesquecível na temporada 2023-24. Em janeiro, ele deixará o Chelsea em busca de um time que lhe dê a oportunidade de entrar em campo regularmente. A Roma está interessada e pediu informações aos Blues: Os Giallorossi podem contar com o canal preferencial criado no verão entre os proprietários, os americanos Dan Friedkin e Todd Buhle, por ocasião da transferência de empréstimo de Lukaku para a capital. Para cumprir os critérios financeiros impostos pelo acordo com a Uefa, Thiago Pinto só poderá emprestar Chalupa, mesma fórmula proposta pelo Crystal Palace. No entanto, o Sporting Lisboa recusou incluir, como compensação parcial, no negócio de Ousmane Diomande, o defesa-central que os Blues querem reforçar e que tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Shalouba voltou a treinar com os companheiros há poucos dias, após sofrer uma lesão no joelho durante a viagem preparatória para a nova temporada nos Estados Unidos. Ele parecia prestes a ficar afastado por algumas semanas e o Bayern de Munique estava considerando contratá-lo nos últimos dias da janela de transferências do verão. Em vez disso, permaneceu em Londres e deve agora escolher o seu destino para esta segunda parte de 2023-2024.