Portugal-Itália Sub-19, onde pode ver na TV

Attard (Malta) – Estádio Nacional Al-Ta'ala em Al-AttarItália Sub-19 Do treinador Selos Enfrenta Portugal na final do Campeonato da Europa, depois de já se terem defrontado na fase de grupos (5-1). A partida está marcada para começar às 21h, e a partida será visível gratuitamente na Rai 3.

Portugal-Itália Sub19: horários e canais

Portugal-Itália Sub19final da categoria europeia, está marcada para as 21h00 no Estádio Nacional de Attard e estará visível na Rai 3 e transmitida via RaiPlay.

Onde você pode assistir ao jogo entre Portugal e Itália Sub-19 ao vivo na TV

Portugal-Itália Sub19 Será exibido ao vivo pela TV, de forma exclusiva e gratuita na Rai 3.

Onde assistir à transmissão ao vivo do jogo Portugal x Itália Sub-19

Correspondência entre Portugal e Itália Sub-19final da categoria europeia, será visível em transmissão ao vivo No Riplay. São duas opções: basta fazer login no site ou baixar o aplicativo em qualquer dispositivo móvel, em ambos os casos gratuitamente.

Jogo Portugal x Itália Sub-19 ao vivo: Notícias

para'Itália Sub-19 Conseguiu a classificação para as semifinais com quatro pontos em três partidas (uma vitória, um empate e uma eliminatória no primeiro grupo), depois (3-2) nas semifinais com a Espanha graças aos gols de… Campo de uva, Ervilhas E libanês. o Portugal Sub19 Sempre venceram (três em três na fase de grupos) e 5-0 nas meias-finais frente à Noruega. Aqui estão as escalações possíveis

