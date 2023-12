Liga Italiana: Juventus vence a Roma por 1-0. O gol de Rabiot é decidido aos 47 minutos. Foto – Futebol

Juventus vence a Roma por 1 a 0 Notícias No último jogo da 18.ª jornada do Campeonato Italiano, o golo de Rabiot aos 47 minutos decidiu o jogo

“Faltou um pouco de precisão? Exatamente, conversamos sobre isso antes do jogo. Criamos mais do que você esperaria contra uma parede como a deles. No primeiro tempo fomos o time com mais qualidade e os colocamos em campo. uma posição difícil. “Perdemos o gol. No início do segundo tempo sofremos um gol com alguns rebotes e depois tudo ficou mais difícil. Este resultado é uma vergonha para nós. Mas estou muito feliz com o que preparei com os jogadores”. Então José Mourinho, dos microfones DAZN, após o jogo Juventus-Roma. Mas como explicar a diferença de resultados entre a Roma jogando em casa e fora? “É claro que somos mais fortes em casa, mas não só nós – responde Mourinho -. O apoio faz a diferença. Quando falamos da Roma devemos falar com respeito, pensando no trabalho que fazemos com todas as dificuldades que enfrentamos. Sou o primeiro a dizer que faltou caráter no jogo de ida, mas isso não aconteceu hoje. Eles são muito fortes defensivamente, mas fizemos um jogo com coragem e fomos mais fortes no primeiro tempo. Eles são muito fortes defensivamente, mas “ jogamos um jogo com coragem. “Dybala e Bryan tiveram duas grandes chances e não estou falando delas no primeiro tempo.”

resultados

classificação

“Conseguimos 43 pontos, isso foi importante para a classificação: atingimos o objetivo de estar à frente da Roma e do quinto lugar”: treinador da Juventus, Massimiliano AllegriSatisfeito após a derrota por 1 a 0 para o Gyalurusso. “A primeira parte foi equilibrada e agora pensamos na Taça de Itália na quinta-feira e depois esperamos terminar a primeira mão da melhor forma – continua o treinador – com a segunda parte da temporada que nos deverá levar ao segundo lugar lugar.” Liga dos Campeões: A nossa jornada começou há um ano e meio, e este é um ano completamente diferente porque as crianças estão a crescer e estamos a trabalhar em paz depois de resolver o excesso de caos no futebol.” Yildiz voltou a estar entre os jogadores mais inteligentes: “ É um prazer vê-lo jogar futebol. “Ele fez uma partida extraordinária do ponto de vista técnico.” Allegri elogiou a turma de 2005. Em sua 76ª vitória, 1 a 0, um recorde na era dos três pontos: “Espero ganhar mais 150 assim. O importante é lutar pela vitória através… “Desempenho”, foi a resposta do treinador.

Não vamos ao estádio, a Juventus afirma-se como uma máquina de guerra dentro de muros amigáveis ​​e derrota a Roma. Ainda está 1 a 0 para a Juventus, gol de Rabiot No início do segundo tempo, com passe de calcanhar de Vlahovic Permitir alegrar Tirar dois pontos do Inter e terminar o ano de 2023 -2 atrás dos nerazzurri. Ninguém marcou mais pontos que a Juve em casa (23 em 27), e ninguém ganhou mais que o técnico toscano “de cara curta”: chegou aos 76 na era dos três pontos, superando até Ancelotti. para Mourinho Quando ele faz outra parada, seu time começa bem, mas depois desaparece e não reage após a falta. Allegri ainda confia em Yildiz como segundo atacante: a joia nascida em 2005, vinda do Sahar FrosinonaEle mantém a camisa da casa e manda Chiesa para o bancoEle joga para apoiar Vlahovic. No meio-campo, Locatelli se posiciona entre McKennie e Rabiot.Na direita, o técnico Weah escolhe no lugar do suspenso Cambiasso.. Mourinho está se concentrando em quem tem um passado recente na JuventusParedes e DybalaE quem pode estar presente, Lukaku. Para Goya, é um desafio especial, já que o argentino volta a campo pela segunda vez como competidor e o verá novamente após os fracassos contra Bologna e Napoli.

Liga Italiana: Juventus – Roma



O início rápido dos Giallorossi assustou a Juve. Nos primeiros cinco minutos, Dybala disparou dois escanteios e Cristante imediatamente acertou a trave após desvio de Vlahovic. Aí os Bianconeri começam a entrar em campo e encontrar as medidas certas. O atacante sérvio tentou duas vezes, mas errou o alvo. Todos os perigos criados pela Juventus passam pelos pés do nascido em 2001, que aos 20 minutos gira em torno de Llorente e acerta um chute certeiro, enquanto Mancini faz um passe perfeito, e aos 27 minutos tenta movimentos acrobáticos de fora da área . Que merece os aplausos do estádio. Yildiz também irrita o pessoal da Juventus com uma ação pessoal Que termina com um pé esquerdo muito longe, enquanto Dybala responde com um remate de fora que dá arrepios a Szczesny. A volta final do primeiro tempo vai para Kostic, que precisa fazer uma defesa de N'Dika na linha do gol para salvar Rui Patricio.

Juventus-Roma



A Juve começa o segundo tempo com um empate positivo no final do primeiro tempo, e a vantagem é praticamente imediata: a movimentação começa pela esquerda com Kostic, passa pelo calcanhar de Vlahovic e termina com um chute de Rabiot que bate Rui Patricio. A Roma não reage e Mourinho tenta acordar a sua equipa trazendo Pellegrini em vez de Buff, e Allegri responde imediatamente enviando Chiesa em vez de Yildiz. Dybala marcou o gol aos 71 minutos, mas foi quase um passe para Szczesny. Quanto à vantagem é muito pequena, então trouxe El Shaarawy, e faltando dez minutos para o final da partida, tentou de tudo com Azmo.n. A sua equipa está desequilibrada, Chiesa lidera o reinício que é concluído por McKennie, mas Rui Patricio fecha o espelho e mantém a Roma em pé. O gol anterior de 2 a 0 do Viola foi anulado por impedimento, e a Juventus ficou para trás aos seis minutos dos acréscimos e sofreu apenas uma cabeçada central de Azmoun, conquistando mais três pontos. 2023 termina 2 pontos atrás do Inter, e os Bianconeri estão a caminho de conquistar o Scudetto. Mas a Roma caiu para o sétimo lugar, seguida pelo Nápoles.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA