Zazzarouni: “A abordagem do Inter? Obedeci com relutância e tenho vontade de dizer que Inzaghi…”

Análise do treinador do Corriere dello Sport: “Nada pode ser sugerido a Inzaghi, que se especializa no país ou no estrangeiro, mas aconselho Mazzarri a ter cuidado com o seu estilo.”

Ivan ZazronyO diretor do Corriere dello Sport analisou a vitória esmagadora do Inter sobre a Lazio desta forma: “Aqueles que falam a linguagem do classicismo chamam isso de abordagem, mesmo que não tenha nada a ver com tentação: abusam dela repetidas vezes para definir a posição inicial de adaptando-me com relutância e sentindo que posso.” Dizer que Inzaghi trabalhou muito na abordagem de sua equipe, visto que em Monza no último sábado e ontem à noite em Riad, ele imediatamente pisou no acelerador e conseguiu intimidar seu adversário com uma demonstração de avassalador superioridade.

Depois dos primeiros vinte minutos com apenas um gol, as coisas não mudaram (abordagem longa): na verdade, o meio-campo do Inter continuou dominado pela linha de Sarri, que faltou Luis Alberto (inicialmente) e Zaccagni, o não tão bom, driblando chaves. O primeiro e um contra-ataque ao segundo. Só no primeiro tempo contei quatorze chutes em direção ao gol do Providel, incluindo dois gols de Thuram e a trave de Barella.

Imediatamente após o intervalo, o pênalti de Calhanoglu esvaziou a Lazio irreparavelmente, afetada pela velocidade e qualidade dos principais jogadores da classificação. Portanto, o último jogo de segunda-feira é o Inter Napoli, uma comparação que sempre me leva de volta a Giorgione Chinaglia (aqueles que têm algumas décadas entendem isso). Nada pode ser sugerido a Inzaghi, que se especializa no país ou no exterior, mas aconselho Mazzarri a ser cauteloso na sua abordagem. Para o rápido e para o longo também.

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.” READ Foggia - Sorrento 1-1 (início do segundo tempo)