Südtirol-Ternana 2-2: notícias ao vivo ao vivo

Onde será realizada a partida: Estádio: Drosos

Cidade: Bolzano

Capacidade: 3.000 espectadores14h35 Fonte: Getty Images

A competição da Segunda Divisão continua em maio deste ano com o jogo entre Südtirol e Ternana: uma partida muito importante para a batalha do play-off, já que os locais buscam os pontos finais – ou quase – de resgate para os visitantes saírem do desafio do rebaixamento .14h35

Escalação do FC Südtirol: (3-4-2-1), Paolozzi – Masiello, Scalia, Giorgini – Davi, Kurtic, Arrigoni, Molina – Casiraghi, Tait – Odougou. Disponível: Drago, Cagnano, Veneto, Malamo, Serifo, Rover, Rauti, Koffler, Merkaj, Peters, Lunardi, Al Kawakibi.14h36





Escalação Ternana: (3-5-1-1), Vitale – Polocca, Dali Moura, Lucchesi – Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, De Stefano – Pereiro – Raimundo. Disponível: Franchi, Novelli, Bonoli, Zoya, Sorensen, Vaticano, Ferrara, Viviani, Laboico, Favasoli, Dionisi, Carbone.14h41

Valente com a dupla meia-atacante, Casiraghi e Tait, atrás de Odogwu. Duffy e Molina nas alas e Scalia na defesa-central.14h43

Surpresas no onze do Breda, que decidiu usar Pereiro como meia-atacante atrás de Raimundo, e resta saber se De Stefano jogará como atacante ou no meio-campo. Amatucci na direção, Lucchesi e Dali Moura na defesa.14h43

O árbitro Marco Monaldi apitou a partida.14h43

1' Tirol do Sul – o início de Ternana! Primeira bola para os moradores locais.15h01





1' Sudtirol de branco e Ternana de camisa azul clara.15h01

2' Livre de Kurtić, Odogwu vê no escanteio. O primeiro escanteio da partida vai para os locais.15h03

3' O Südtirol começou muito forte, enquanto Ternana esperou.15h04

5' Patolino! Cruzamento de Giorgini para o extremo que não consegue encontrar o desvio vencedor em dois passos.15h06

6' Giorgini pressiona demais, mais um cruzamento para o zagueiro direito do Sudtirol.15h08





Sudtirol vira a bola e assume todo o jogo.15h10

9' Meta! Tirol do Sul – Ternana 1-0. Rede Rafael Odogo. Cruzamento fácil de Tait, o atacante aproveita o tempo de Poloka e cabeceia para a rede! Veja o perfil de jogador de Raphael Odogwu15h10

11' Foi Sudtirol quem aproveitou o excelente início de jogo e Ternana quem teve de alterar o plano de jogo.15h11

12' Breida que parece querer uma mudança, 4-4-1-1 para os visitantes que lutam muito pelas laterais.15h13

13' Aviso de Simone Davy. Raimundo vai sozinho, o lateral expulsa. 15h13





14' Pereira! Em cobrança de falta forte do craque, a bola bateu no escanteio.15h15

15' Raimundo! Poloka Bank, a ponta dividida que encontra o lado de fora da rede.15h15

17' Conclusão de longo prazo de Pereiro, Poluzzi cauteloso. A reação de Ternana após o gol foi forte.15h18

18' Oportunidade do Tirol do Sul! Um chute do meio da área para Odougou e Vitali evita o placar de 2 a 0!15h19

20' Sudtirol espera e recomeça, Ternana está muito desequilibrado.15h22





22' Na cobrança de falta de Sdottierol, Casiraghi acertou a trave mais distante para Odougou, que cabeceou alto.15h23

23' Meta! Sudtirol – Ternana 1-1! Gol de Gastón Pereiro. Bola de Amatucci para Casasola, que chega ao craque, que coloca embaixo do travessão a dois passos. Confira o perfil do jogador Gaston Pereiro15h24

24' Mais uma vez, o uruguaio Gastón Pereiro foi fundamental para o resgate de Ternana com gols e assistências.15h25

26' Ternana está agora à beira da emoção e Sudtirol está lutando para controlar o jogo.15h27

DeStefano foge com força da marcação de Molina e o lateral visitante vence o escanteio.15h31





29' DeStefano foge com força da marcação de Molina e o lateral visitante vence o escanteio.15h31

31' Molina briga com Distefano, mais um erro e punição para Ternana.15h33

32' O livre direto de Amatucci foi anulado.15h33

33' Meta! Sudtirol – Ternana 1-2! Rede Gregório Luperini. Mais um cruzamento perfeito de Casasola, o meio-campista voa para o céu e cabeceia para a rede! Veja o perfil de jogador de Gregorio Luperini15h34

34' A recuperação de Ternana, que conseguiu virar o resultado, termina em 10 minutos.15h35





36' Arrigoni tenta fazer o papel do seu clube, o Südtirol, que agora eleva o centro de gravidade em busca do empate.15h38

37' Conclusão Casiraghi foi sitiada por Lucchesi. Canto para moradores locais.15h38

38' Georgini! Canto de Casiraghi, o zagueiro chuta alto, no poste mais distante!15h38

40' Casiraghi varia muito nas laterais, deixando Tait para ligar o meio-campo a Odogwu.15h42

42' Um cruzamento maravilhoso de Lucchesi, outro passe de Luperini de cabeça, mas Paolozzi não se envolveu.15h45





44' O VAR verificou um suposto toque no braço no início do gol, que Molina marcou em chute de fora: esperava-se que fosse Drosso.15h48

45' Monaldi vai ver as imagens na tela: o toque de Molina no início do movimento, seja no ombro ou no braço.15h46

45'+1' O gol contra o Tirol do Sul foi anulado! Molina marca pela borda e Monaldi verifica primeiro, depois anula devido a uma bola de mão do mesmo ala.15h47

45'+2' Dois minutos de acréscimos, a partir dos 47 minutos.15h48

45'+3' Jasmine Kurtic foi avisada. Amarelo por protesto após apito de Monaldi no meio-campo. 15h49





PRIMEIRA METADE DO SUDTIROL – O FIM DA TERNANA! 1-2 Resultado parcial após o primeiro tempo.15h50

Muita emoção em Droso: os locais saíram na frente com um gol de Odogwu, e os visitantes viraram o placar com um gol de Pereiro e Luperini.15h50

Na final, Molina encontrou o empate, mas Monaldi foi avisado pelo VAR: uma mão na bola no início do jogo do mesmo extremo, anulada pelo árbitro.15h51

46' O segundo tempo começa!16h05

47' Nenhuma alteração foi feita nos treinadores, e foram os mesmos 22 treinadores em campo do primeiro tempo.16h06





48' Tirol do Sul agora! Odogo cabeceia, a bola chega a Casiraghi que chuta, também por desvio, para fora da rede.16h08

50' O Sudtirol está muito agressivo neste segundo tempo e Ternana fecha a grande área.16h11

51' Meta! Tirol do Sul – Ternana 2-2! Rede Daniele Casiraghi. Ritmo central do craque que pega o rebote, na borda, e acerta um belo chute com o pé esquerdo por baixo do travessão. Confira o perfil do jogador Daniele Casiraghi16h12

52' Casiraghi! O craque continua perigoso, com um chute que rebate bem alto na trave!16h13

53' Um problema para De Boer e uma possível mudança forçada para Ternana.16h13





54' Terceira substituição para Ternana: entra Kees De Boer e entra Costantino Favasoli.16h14

56' Tenha cuidado porque Tate machucou gravemente o joelho e resta saber se ele conseguirá continuar a partida.16h16

57' O capitão do Sudtirol cerra os dentes e volta a campo em igual número que ele.16h17