Paris 2024, final do ensino médio: Tampere eliminado, desta vez não é um milagre – Notícias das Olimpíadas de 2024

De bons sonhos a um pesadelo de tamanho olímpico. Gianmarco Tamperi sai de sua segunda final nos Jogos, correndo por hospitais e pegando soros, ainda com atitude de animal de palco. Mas desta vez ele se machucou, e não apenas porque terminou em 11º lugar entre doze. É o dia em que a Itália iguala o recorde em Tóquio, com dois bronzes no rítmico e no pentatlo e uma prata no ciclismo: 39 medalhas esta noite, 40 com medalha certa no vôlei feminino amanhã, mas já um ouro a mais no orçamento. Mas a festa de Jimbo termina quando nem começou. Seis saltos, apenas um por cima da barra em 2,22, depois eliminação em 2,27, e o terceiro lugar entre 12 finalistas foi eliminado.

Na madrugada de Paris, sua louca vontade de repetir a vitória de Tóquio há três anos e entrar para a história como o único saltador em altura a conseguir a dobradinha já havia desaparecido. Os seus adversários não o impediram, mas o azar estava prestes a amaldiçoá-lo (ele também era o porta-bandeira…): Aos cinco anos, uma nova cólica obrigou-o a amaldiçoar o seu destino, aquele que deveria pousar em 2016. Ryo é o favorito e quebrou o tornozelo em uma tentativa corajosa de estabelecer um recorde italiano. Ele se vingou no Japão, ao lado de seu amigo Mutaz Barshim, o famoso charro de ouro. Desta vez, enquanto o Qatar subiu ao pódio (também cedendo apenas o bronze), enquanto outro italiano, Stefano Sutil, sonhava com a glória (eventualmente quarto), Tampere chorou amargamente ao abraçar a sua esposa Chiara à beira da curva. Dezenas de amigos mimaram-no num longo ritual de purificação.

Na verdade, Jimbo teria preferido tentar isso primeiro, para pôr fim aos cálculos. No início da semana, quando foi acometido pela primeira doença súbita, que adiou sua chegada a Paris; Ou pelo menos esta manhã, quando o segundo e infeliz ataque gerou uma excitação incrível, alimentada pelas postagens de Gimbo no Instagram: Rivalidade ou não?

Depois da qualificação de quarta-feira, o italiano teve três dias de descanso e foi considerado “carregado como uma fera”. Tudo isso através das redes sociais, seu canal de comunicação com o público virtual, enquanto espera pelo público real. Em vez disso, esta manhã veio o doloroso despertar e o início do que parece ser o Dia T: um comentário minuto a minuto nas redes sociais sobre a aproximação da final da competição. A corrida de Jimbo ao Stade de France foi um psicodrama e um roteiro entrelaçados (às vezes no estilo Tarantino), uma jornada de dor pontuada por desespero (“Está tudo acabado…”) e turbulência (“Estarei no pódio? Sim, mas eu… “Não sei como vou conseguir”), os anúncios dispersos (“Vomitei sangue duas vezes e me levaram de ambulância para o hospital: estou perdendo minha última esperança”) e, por fim, o parecer médico que descartou “impedimentos absolutos”.

Até o golpe de palco. “Estarei lá” novamente no Instagram. A consternação entre muitos membros da seleção italiana era palpável: se houvesse algum comentarista de TV tóxico aqui também, a infeliz frase seria repetida à la Pilatos (“Ele está fazendo isso ou está fazendo isso?”). Em vez disso, a única questão legítima é: como é que se pode competir numa final olímpica 4 horas depois de sair do hospital? Jimbo está acostumado a surpresas surpreendentes, como tirar as molas dos sapatos na medalha de ouro europeia em Roma, mas não se pode jogar nas Olimpíadas.

A resposta da corrida: Jimbo tentou, como Beckenbauer com o ombro envolto em uma bandagem ou como o júri Chichi girando nos ringues com o tendão do bíceps costurado, mas lutou visivelmente, nunca conseguindo “se libertar”. Dor intensa nas pernas muito finas devido a uma dieta rigorosa, talvez demais. Olhando para trás, alguns podem pensar que também foi um erro dizer não aos antibióticos. Tampere recebeu uma oferta para entrar no estádio às 19h, quatorze horas depois de seu dramático chamado para acordar, com as mãos apertando o peito como um orangotango saltando alto. Os aplausos recebidos pelo estádio foram para os competidores que permaneceram na partida, permanecendo espectadores no palco. Depois de perder a confiança nas profundezas do Sena, era realmente impossível voar em direção ao céu esta noite.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA