Comentaristas Rai 1, Sky Sports, Now

#Nós usamos | Uma viagem entre os paradoxos do esporte italiano

Como pode a Itália ser um dos países mais fortes do mundo em muitos desportos, apesar dos enormes problemas na relação entre a escola e o desporto, apesar de ser um dos povos mais inactivos do mundo, com instalações inadequadas, uma cultura desportiva muito limitada, e esportes? A mídia está mais interessada em cliques e interações do que em revelações e histórias?

#siamoquesti tenta responder a estas questões através de casos concretos, números e documentos, uma análise aprofundada das cinco áreas que devem ser a base de todo sistema desportivo virtuoso, investigando a dinâmica do desporto de elite e identificando as razões para isso, aparentemente inexplicável, competitividade.