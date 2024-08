Paris 2024, diretor esportivo de La Torre: “Homeric Tampere”. Mai: “Que azar!”

Diretor italiano: “O caso de ontem é épico e a equipe de Vidal está sempre ao seu lado”.

“Bateria? O caso de ontem é uma espécie de épico, devemos respeito à humanidade e o sindicato nunca esteve ausente. Seu setor médico sempre o acompanhou. Ontem, às cinco da manhã, havia pessoal médico federal no quarto dele.” Técnico de atletismo azul Antonio La Torre Na Casa Italia, um dia depois da prova final do ensino médio Jimbo está concorrendo e sai às 2h27 depois de uma noite de pesadelo. “Há respeito pelas escolhas pessoais. Estamos falando de um atleta que segue esse empreendimento de forma muito obsessiva. Basta ver a forma como o público se expressou ontem em relação a Tampere – acrescentou – vamos aprofundar, a sua presença ontem traz à mente o caráter de Homero.”



Veja também





Paris 2024

Tampere só foi derrotado por outro soluço: na final do salto em altura foi eliminado a 2,27









“Confiamos cegamente em Jimbo, foi um caso estrela, ri quando me disseram que tiveram sorte em Tóquio – disse o presidente Vidal Stefano Mi Jimbo teve um pesadelo. Não sei como ele conseguiu pular ontem às 14h22. Ele sobe na plataforma. Tampere é o melhor profissional que já conheci, o maior atleta italiano de todos os tempos, e está no Olimpo. Desde 2011 ele vem ganhando medalhas, podemos dizer que foi azar.” E ainda: “A saúde vem em primeiro lugar, mas o que você diria para quem fez a história do atletismo italiano nos últimos 12 anos? O que ele fez ontem pertence ao mistério da fé”.

No dia seguinte à corrida, a esposa de Tampere volta para fazer sua voz ser ouvida nas redes sociais. Chiara Bontempicom uma postagem no Instagram que o próprio Jimbo republicou: “Poucas pessoas sabem tudo o que fiz para chegar aqui e chegar a esta corrida – escreve Bontempi – Talvez sejamos só nós ou talvez seja só você. Até alguns dias atrás, parecia tudo. estava indo bem.” “Está tudo bem.” E então… estou tão orgulhoso de você! Eu sei que você adora me surpreender e juro para você, meu amor, que nunca pensei que você pudesse fazer tudo isso!