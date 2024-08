Portugal França na TV e ao vivo: onde você pode assistir às quartas de final do Euro 2024

vai ser Portugal-França A segunda partida das quartas de final do Euro 2024. A partida entre as duas equipes está marcada para esta noite, sexta-feira, 5 de julho, exatamente às nove horas da noite, horário de Hamburgo, e será transmitida ao vivo em o canal céu E transmitir em agora . diretamente em Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e streaming agora . Comentário de Andrea Marinuzzi, com comentários de Luca Marchegiani. À margem estão Paolo Asonia e Filippo Benencampi. Às 17h, 20h e 23h em local designado para “ Espetáculo Sky Euro “, No estúdio: Leo Di Bello, Beppe Bergomi, Tomas Huerto e Maurizio Compagnoni.

Números para Portugal e França

A partida entre Portugal e França é válida pelas quartas de final do Europeu 2024 – vale a pena vivenciar tudo céu E transmitir em agora – Será realizado no Volksparkstadion em Hamburgo. o Portugal Ele chegou às quartas de final depois A vitória foi alcançada apenas nos pênaltis contra a Eslovênia. Um desafio difícil também A França, liderada por Deschamps, eliminou a Bélgica nas oitavas de final com um placar de 1-0 Graças a um autogolo que surgiu apenas aos 85 minutos de Vertonghen. 28 precedentes entre os dois eleitosem benefício da França, que se orgulha 19 vitórias. 6em vez de, Os sucessos de Portugal Enquanto estou sozinho 3 empates. O árbitro da partida será inglês Michael OliverCom os assistentes Stuart Burt e Dan Cook. O quarto árbitro é o polaco Simon Marciniak. O holandês Paul van Bokel no Vídeo Árbitro Assistente (VAR).