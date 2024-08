Torino – Cosenza 2-0 Taça de Itália com autogolo e golo de Zapata

As bombas de Fanoli não foram espetaculares, mas poderosas: o autogolo de Camporesi poucos segundos depois facilitou a tarefa e no final da partida o colombiano aumentou a vantagem. Adoramos o escocês que entrou no segundo tempo. Empoli para a segunda fase

Escrito pelo nosso correspondente Pierfrancesco Archetti 11 de agosto de 2024 (alterado às 23h53) – Turim



A primeira partida não pode ser um espelho da temporada, mas reflete o trabalho construtivo da equipe no verão. Porém, se o adversário marcar um gol contra em homenagem aos 36 segundos, isso pode pelo menos ser considerado um bom presságio. Depois Zapata cuida para finalmente afastar todos os medos e a primeira versão oficial do Torino comandada por Paolo Vanoli, embora não seja brilhante, pelo menos ganha confiança, além de se classificar para as oitavas de final da Copa da Itália, onde encontrará o Empoli. Por confiança entendemos também sinais positivos vindos do banco: quando Adams e Dembélé estão envolvidos, criam um movimento duplo e Cosenza rende-se, mais do que generoso. O escocês foi previsível e provou imediatamente a sua importância na economia do jogo e talvez também no futuro. No sábado, o Torino estará no San Siro contra o Milan em sua primeira partida no torneio: a tarefa desta partida também foi encontrar a harmonia coletiva para não ficar despreparado no início. Porém, existem vários aspectos que precisam ser corrigidos, principalmente na fase de ataque. O disparo de Fanoli na frente do banco mostra como tudo ainda funciona na Toro, mas a qualificação era necessária e chegou.

Torino, a base defensiva – Ao analisar os departamentos, podem-se notar os pontos fortes e fracos do Taurus em agosto. Assim que for fixado o bloco de três artilheiros escolhidos por Vanoli, a divisão será ampliada antes do fim da janela de transferências: porém, o Vojvoda da direita também tem o comando de seguir o adversário no meio-campo mais distante. A estreante Coco no meio tenta ficar sempre alerta, evita ao máximo os perigos e tenta direcionar para a outra área logo após assumir a liderança. Massena fica à esquerda e também olha por cima do ombro nos arremessos. A base defensiva dentro da área mais uma vez prova sua força, e é a terceira partida seguida sem sofrer gols, mas no primeiro tempo Cosenza chutou quatro vezes (contra zero), mas sempre de longe, devido ao o excesso de liberdade na meta. Áreas fora da região. Parabéns Milinkovic pelo chute de Fumagalli. READ Turquia, gols e luta por Balotelli

Novo touro, chaves – A seção de imaginação e percepção não dura muito: no Estádio de Turim, em agosto, depois do gol relâmpago, você vê a Toro que não tem vontade de acelerar o ritmo para tentar dobrar a vantagem logo de cara, quase preguiçosa, se acomodando descer no próprio meio-campo para controlar os dribles dos outros e depois recomeçar com o atacante encontrando a bola e quase sempre direcionando o retorno para a direita. Bellanova tem uma carreira menos intensa, mas ainda carece da combinação sutil de cruzamentos. Então o exterior respira fundo. O passe certo de outros companheiros de meio-campo ofensivo também costuma faltar quando Granata se espalha. No meio, Linetti ainda é o radar dominante na frente da defesa, mas não pode ser aquele que se aproxima de todos. Ritchie e Ilic estão posicionados na mesma linha em casa, mas também tentam diversificar. O primeiro, que está entre os jogadores com maior posse de bola, conseguiu, enquanto o sérvio ouviu alguns assobios. Ricci também tem duas boas chances de gol, uma em cada tempo, e sua penetração é tanta que tenta surpreender no congestionamento do meio-campo ofensivo, no toque curto ou na ampliação da jogada sobre Bellanova ou Lázaro, responsável para os suprimentos laterais. para Zapata ou Sanabria, mas poucos chegam. Quando Cosenza avançou, Toro não teve escolha senão passar o passe longo de Milinkovic para os atacantes.

Escocês de Torino – O estilo do Torino é o 3-5-2 que ainda envolve a alternância entre atacantes próximos (que têm a bola) ou na vertical: na maioria das vezes é o Sanabria quem se posiciona no meio-campo de ataque, quando o adversário tem a posse de bola. O paraguaio sabe que joga pela vaga com Che Adams, e tenta dar mais precisão, mas não consegue: quando o escocês entra, acelera alguns movimentos e gera o segundo gol, único chute a gol do Granata. Cosenza ainda está em muito boa forma devido a lesões ou contratações pendentes. Eles também têm um novo treinador, Massimiliano Alvini, que tem uma personalidade generosa, não desiste depois que Camporesi se atrasa para marcar gols e sempre tenta jogar.