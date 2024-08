França nas semifinais, transmissão ao vivo

23h57

Mbappe não está brilhando

O capitão francês também não conseguiu deixar a sua marca. Alguns remates mas nenhum perigo real para Diogo Costa. Ele saiu exausto e com o rosto dolorido no início da segunda prorrogação. Ele poderá compensar durante a partida entre Espanha e França, pelas semifinais da Euro 2024.

23h52

Cristiano Ronaldo nas sombras

Não foi uma noite muito positiva para os portugueses, exceto pelo penálti que foi marcado. Ele teve uma grande oportunidade, mas não a aproveitou. Este pode ser o último Campeonato Europeu da sua carreira.

23h45

França nas semifinais

A equipe de Mbappe enfrentará a Espanha nas semifinais.

23h44

Portugal-França 3-5: Que celebração

Uma comemoração louca para os franceses que venceram a disputa de pênaltis sem errar um chute de onze metros.

23h43

Quinto pênalti para a França: Hernandez marca

Eu termino. O lateral do Milan não cometeu erros e a França avançou para as semifinais depois de vencer por 5-3 nos pênaltis.

23h42

Quarta grande penalidade para Portugal: golo de Nuno Mendes

Minyan deslocado. Atirei para cruzar com força. 4-3 para a França.

23h41

Quarta cobrança de pênalti França: Barkola marca

Diogo Costa ficou chocado. 4-2 para a França.

23h40

Terceiro pênalti para Portugal: João Félix erra

Função atacante. A França permanece em 3-2.

23h39

Terceiro pênalti para a França: Koundé marca

Sob a encruzilhada. 3-2 para a França.

23h39

Segundo pênalti para Portugal: Bernardo Silva marca

Ele toca o minyan. A execução é perfeita. Empate de Portugal: 2-2.

23h38

Segundo pênalti para a França: Fofana marca.

Colisão central. 2-1 para a França

23h37

Primeiro pênalti para Portugal: Cristiano Ronaldo marca

CR7 empata. Tiro angular e poderoso. O minyan definiu o lado. Estamos agora em 1-1.

23h36

Primeiro pênalti para a França: Dembélé marca

Diogo Costa ficou chocado. França 1-0.

23h31

120′ Portugal x França 0-0: Pênaltis

Sem metas. A partida será decidida nos pênaltis. A França queria trazer Giroud, mas não houve tempo para fazer a troca.

23h30

120′ – ​​Resumo de Portugal

Nuno Mendes remata no meio-campo no final de um contra-ataque. Meio passe para Maignan.

23h24

115′ – Barkola tenta

Drible de jogador do Paris Saint-Germain, que acabou errando o gol.

23h21

111′ – Dembélé é titular

O atacante foca sem contornar o gol: bola muito alta.

23h17

107′ – João Félix de cabeça

Tentativa do novo jogador: A bola está ao lado.

23h14

106′ – Mabe e Liao substituídos

O capitão sai e Barcola entra. A banda se muda para Kanti. O desempenho do número 10 da França foi decepcionante. Por outro lado, João Félix substitui Lião.

23h11

105′- Portugal-França 0-0: Fim do primeiro prolongamento

O equilíbrio se estabiliza em Hamburgo diante de cerca de 50 mil espectadores.

23h08

101′ – Obstrução de Liao

Trabalho confuso de Portugal. No final, Obamekan salva a França ao bloquear a tentativa do atacante milanês.

23h02

97′ – Mbappé fecha a bola através de Pepe

Uma bela jogada de Dembélé, que passou a bola para Mbappé, mas Pepe travou no último minuto.

22h59

93′ – Cristiano Ronaldo falha

Portugal lança a bola do jogo: Cristiano Ronaldo devolve a dois passos. Chegou descoordenado após passe rasteiro de Conceição.

22h56

91′- Portugal-França: recomeçamos

Começa o primeiro período de prorrogação. Em França, fora de Camavinga, dentro de Fofana.

22h51

90′ + 3′ – Portugal-França 0-0: Vamos para prolongamento

Sem metas. Continuaremos jogando.

22h50

90′ + 3′ – Mbappé sem querer

Última oportunidade para a França: remate central do número 10.

22h49

90′ – Três minutos de descontos

Tempo adicional atribuído. Anteriormente grande fechamento de Pepe em Thuram.

22h45

87′ – Chance Kanté

Remate central de um médio que joga na Arábia Saudita como Cristiano Ronaldo.

22h42

85′ – Cristiano Ronaldo na parede

Nada a fazer: CR7 perde o pênalti. Enquanto isso, Thuram entra na França.

22h41

84′ – Aviso para Saliba

Braço largo em Conceição e sai o amarelo. Livre à entrada da baliza para Portugal.

22h37

78′ – Amarelo para Palinha

Reservado com Shina. Foi um dos jogadores suspensos de Portugal e acabará por falhar as meias-finais.

22h32

75′ – Mudanças para Portugal

Em Conceição e Semedo para Cancelo e Bruno Fernandes. A França já havia substituído Griezmann por Dembélé.

22h31

74′ – Dembélé na virada

O chute de Dembélé passa perto do canto superior.

22h27

70′ – Camavinga na diagonal

Chute de pé direito por baixo da rede por Camavinga após rebater. Diagonal errada. Foi uma oportunidade de ouro.

22h24

65′ – Kolo Mwani está perto de assumir a liderança

Kolo Mwani remata do pescoço com um remate enfático: Ruben Dias escorrega e consegue converter em canto nos momentos finais. Diogo Costa foi praticamente espancado. A bola arranhou a trave.

22h20

63′ – Minyan volta a ser protagonista

Reação incrível do goleiro da França e do Milan ao chute enfático de Vitinha. Em seguida, o goleiro também se aproxima de Cristiano Ronaldo que queria marcar de calcanhar.

22h18

61′ – O milagre de Maignan

Portugal está a um passo da liderança: um passe profundo de fora para Bruno Fernandes que encontra uma resposta diagonal de Maignan.

22h17

59′ – Camavinga salva a França

Leão entra na área, mas cara a cara com Maignan é bloqueado no escanteio por Camavinga, que trabalha bem com o chip para defender tudo.

22h13

55′ – Mbappé cai

Um golpe no nariz do craque francês. Ele tem uma máscara no rosto e parece estar com dor.

22h12

53′ – Minyan com o punho fechado

Uma jogada persistente de Portugal, depois o guarda-redes salva a situação.

22h08

51′ – Bruno Mendes volta

O árbitro não interfere e sai.

22h06

50′ – Mbappé, meio-campista

Chute do 10º lugar para a França: Diogo Costa bloqueia sem dificuldade.

22h05

49′ – Regras do Medo

Faltam facadas. O equilíbrio entre França e Portugal mantém-se.

22h01

46′-Portugal-França: Início do segundo tempo

Eles superaram os portugueses no meio-campo no segundo tempo. Nenhuma mudança no momento.

21h46

45′- Portugal-França: 0-0, final da primeira parte

Nenhum gol no primeiro tempo da partida. Vamos descansar. Nenhum tempo de acréscimo foi concedido.

21h43

42′-Bruno Fernandes toca

Livre de 30 metros do meio-campista do United: uma bola alta termina na trave de Maignan.

21h39

38′ – Jogo equilibrado

Os defensores são os responsáveis, o Pepe manda, há muitos erros nos passes finais. Mbappe e Cristiano Ronaldo estão nas sombras até agora.

21h32

30′-Pepe fecha

Uma excelente leitura defensiva de Pepe, que dificultou o avanço de Kolo Mwani à entrada da grande área.

21h28

27′ – Leão é perigoso

Mais uma arrancada rápida do atacante do Milan ganha escanteio.

21h23

22′ – Mbappé tenta

Aceleração de Mbappé pela esquerda que coloca a bola no meio: Diogo Costa volta a responder. A França está acelerando o motor.

21h21

20′ – Theo Hernández chuta

Um remate de longa distância do lateral do Milan, mas foi bloqueado por Diogo Costa.

21h20

18′ – Leão está ativo

O jogador do Milan parece estar com a bola entre acelerações e cruzamentos.

21h16

16′ – Mbappé fecha

Maignane solta Mbappé com as mãos, mas Cancelo interrompe o ataque do craque francês.

21h12

12′ – Ataque a Borogalo

Nuno Mendes, em boa posição, livre na esquerda, falha um cruzamento para cabecear Cristiano Ronaldo. É meia oportunidade perdida.

21h10

10′ – Livre para Portugal

Os portugueses só ganham um escanteio. Livre não executado.

21h06

5′-França sob pressão

A equipa de Mbappe começou forte, mas Portugal agora entra em acção. Jogo divertido no início, mas sem chances de gol.

21h01

1′ – Começou o jogo entre Portugal e França

Venceu a França no meio-campo. A partida das quartas de final já começou.

20h55

Portugal – França em campo

As duas equipes estão localizadas no retângulo verde da cidade de Hamburgo. Longe do hino nacional.

20h51

Portugal-França como em 2016

As duas equipas disputaram a final do Campeonato da Europa de 2016, e Portugal venceu por 1-0 no prolongamento graças ao golo de Éder. Tradução: A França busca vingança após 8 anos.

20h44

Portugal-França, momento

Ambas as equipes estão cheias de talento. Portugal marcou muito, mas tem sido inconsistente, enquanto a defesa da França é o seu ponto forte, já que sofreu apenas um gol na Euro 2024 até o momento.

20h30

Portugal-França sem Rabiot

O meio-campista está suspenso e perderá a partida contra a seleção portuguesa. Não há exclusão em Portugal.

20h18

A escalação oficial para o jogo entre Portugal e França

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Mendes; vitinha, palinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo. Treinador: Martínez.

França (4-3-3): Minian. Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanti, Tshwamini, Camavinga; Kolo Mwani, Mbappé, Griezmann. Técnico: Deschamps.

19h54

Portugal – França, claro

O inglês Michael Oliver será o árbitro da partida das quartas de final do Campeonato Europeu de 2024, assim como seus compatriotas Bert e Cook. O quarto homem é o polonês Marciniak. No VAR está o holandês Van Bokel.

19h45

Portugal-França na TV

A partida será visível ao vivo na Rai 1 e também na Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Hamburgo