Futebol: Morata e Alice Campello se separam por causa de ‘decisão dolorosa’ – Futebol

“Após um período de reflexão, Alice e eu tomamos a decisão de nos separar.” Assim, Álvaro Morata, avançado do clube italiano Milan, revelou a sua decisão de se separar da mulher, Alice Campello, numa publicação no Instagram.



“Foram anos maravilhosos e o fruto disso são os nossos quatro filhos, que são sem dúvida a melhor coisa que já fizemos – continuou o espanhol, que se casou com Campello em 2017 em Veneza – É uma decisão dolorosa, por isso pedimos por respeito e simpatia, não invente histórias para um momento de heroísmo “Porque, repito: não houve falta de respeito, apenas muitos mal-entendidos constantes que pioraram as coisas com o passar do tempo. Alice sempre terá um lugar especial em. meu coração.” A própria Campello acrescentou: “É a decisão mais difícil que já tomamos em nossas vidas. Gostaria de deixar claro, como ele fez, que não houve terceiros nem qualquer tipo de desrespeito por parte de qualquer um de nós. não poderíamos ter nos amado mais do que nós.” E continua assim, mas chega um momento em que se acumulam tantas discussões estúpidas e mal administradas, que aos poucos as coisas se desfazem e explodem.









