Portugal – França 5-3 nos pênaltis: Theo decide, Felix erra

O extremo do Milan marca o gol decisivo em cobrança de pênalti após o atacante do Atlético acertar a trave. Leão e Ronaldo, que desperdício.

Do nosso correspondente Francesco Petrella 5 de julho de 2024 (alterado em 6 de julho de 2024 | 00:44) – Hamburgo



A transferência ocorre entre duas épocas do futebol, numa noite de julho às margens do rio Elba, num clima que não é nada de verão, e depois de um duelo em que os outros desembainharam as espadas. Quem viu França e Portugal jogarem nas arquibancadas azuis do Volksparkstadion, em Hamburgo, vai se lembrar da última partida de Cristiano Ronaldo no Campeonato Europeu, que nunca ficou estática e nunca quebrou um jogo em que todos competiram, exceto ele. A França de Mbappé – também abaixo da média e substituída após o final do primeiro período extra – avançou para as semifinais graças à disputa de pênaltis. Enfrentam a Espanha, em Munique, no dia 9 de julho, às 21h, e o erro de pênalti de João Félix foi decisivo. Theo marcou no pênalti final.

Facadas – O primeiro tempo fez sorrir apenas uma pessoa: Paulo Fonseca. O treinador do Milan devia estar torcendo as mãos na sua sala de estar em Milão. Liao, por exemplo, entrou em campo com a lua a seu favor. Poucos minutos depois, ele largou imediatamente Kounde – ainda com dores – enquanto Mendes foi liberado aos 11 minutos com um golpe de calcanhar sem olhar para ele. Resumindo, os primeiros 45 minutos de menino da Amoura, subúrbio de Lisboa: Paula nos braços até tarde da noite e a babar com um sorriso. O melhor Liao do Campeonato Europeu. Theo também teve uma boa atuação, acertando um voleio com o pé esquerdo aos 20 minutos e desferindo alguns chutes complicados. Porém, Cancelo aguentou, arrancando o primeiro “alô” da torcida com uma croqueta na linha. O português deixou a sua marca em cobrança de falta cobrada por Bruno Fernandes aos 41 minutos. Finalmente, Ronaldo e Mbappé se entreolharam de longe. O francês só acelerou uma vez, ali pela esquerda, enquanto o número 7 madeirense iniciou alguns contra-ataques e nada mais. Muito estável. A nota final nos primeiros 45 minutos foi um desarme de Pepe, de 41 anos, sobre Kolo Mwani. Depois de meia hora, ele tirou a bola do chão e voltou a jogar. eterno. READ "Queremos fazer algo mais, vamos mostrar isso em campo."

Super magnano – O segundo tempo foi marcado por um jogo de golpes certeiros. O primeiro foi o português, sempre pela esquerda, mas só Mbappé perdeu. No dia 10, ele usou sua máscara habitual após quebrar o septo nasal contra a Áustria, e permaneceu no chão por alguns minutos após levar uma bola no rosto. Tempo suficiente para se levantar, correr para a frente e ver duas bolas brilhantes de Maignan no espaço de três minutos: primeiro para Bruno Fernandes (62′) e depois sobretudo para Vitenha, que fez bem ao receber assistência de Leão e picar um enfático tomada. Magic Mike se sacrificou como sabe e, em tudo isso, também rejeitou o calcanhar de Ronaldo no rebote. A França levantou a cabeça com um remate de pé direito de Kolo Mwani que colidiu com um canto de Ruben Dias. O deslize marcou pelo menos dois golos (67′). Camavinga elevou o nível do remorso com um remate de pé direito de dentro da área, aos 70 minutos. O sistema tremeu por um segundo, depois acompanhou Pepe e Dembélé numa corrida rápida pela ala, numa distância de cerca de cinquenta metros. Os portugueses mandaram para escanteio e depois comemoraram diante de seus olhos. Estimação da curva Lusitana.

Penalidades – Em guarda extra. Ronaldo reduziu a vantagem dois minutos depois com um remate muito alto de dentro da grande área (93), depois os dois defesas centrais assumiram o comando. O habitual Pepe bloqueou Mbappe aos 97 minutos, enquanto Upamecano fez o mesmo a Leão aos 102 minutos. No segundo tempo da prorrogação, Deschamps arriscou Mbappé no lugar de Barkola. Martinez fez o lance de espelho de João Félix para o bem de Leão. O atacante do Atlético esteve imediatamente perto de marcar de cabeça, na jogada mais lógica de Portugal. A emoção final dos 120º foi apresentada por Nuno Mendes. Ele começa a jogar como craque e depois chuta pelo meio. Vamos para os pênaltis. Dembélé, Fofana, Kounde, Barcola e Theo marcam. Ronaldo, Bernardo Silva e Mendes fazem o mesmo, mas Félix erra. França nas semifinais. READ Calendário dos quartos-de-final e meias-finais da UEFA Champions League: datas dos jogos