“Precisamos falar com ele e…”

Milão – Um dia intenso na Casa Milan, apresentando as últimas novidades Emerson Real Presença do proprietário Jerry Cardinale E à noite Troféu Silvio Berlusconi x Monza . Os rossoneri estão sempre atuantes no mercado de entrada e saída Pierre Kalulu Está cada vez mais perto de vestir a camisa da Juventus. Ele falou especificamente sobre a situação do defensor Zlatan Ibrahimovic : “Precisamos conversar com ele e descobrir o que é melhor para ele. Não posso responder hoje. Temos que entender o que é melhor para ele e para o clube. Lamento a lesão do Florenzi, mas com o Emerson temos um reforço adicional no elenco. Emerson estava muito ansioso para vir“.

Ibrahimovic: “O Cardeal quer que gastemos, mas eu…”

O assessor do Red Bird também falou sobre a presença do Rossoneri Malik: “Jerry está na cidade, tivemos reuniões ontem e hoje: conversamos sobre coisas diferentes. Nada de novo. Jerry quer que gastemos mais, mas eu digo não, vamos gastar o que precisamos para promoverE no mercado, acrescenta:Para construir um mundo, não se trata apenas de quem entra. Então veremos. Não temos pressa, está tudo sob controle: temos os nossos objetivos e a estratégia a seguir para fortalecer a equipe. Sempre com os perfis que procuramos. O que queremos construir é uma equipe integrada. Ofensivamente estamos sólidos e fortes e não vejo qualquer movimento. A parte defensiva com Emerson e Pavlovic… Depois veremos, talvez haja espaço para algo mais. Estamos trabalhando. O linebacker está no dia 6? Talvez queiramos construir a equipe mais compacta possível“.

Emerson Royale: “Eu sou um líder”

As primeiras palavras do zagueiro brasileiro: “Sempre esteve claro que o Milan era a melhor escolha para mim: tenho isso no sangue. Posso ser atacante e zagueiro, eu quero. Milan sempre acreditou em mim. Mesmo sendo muito jovem, fui líder em todas as equipes em que passei: isso faz parte da minha personalidade. Converso muito com meus companheiros até durante os treinos. Gostaria de agradecer ao Zlatan e ao Milan por esta oportunidade e pelo esforço que fizeram para me trazer aqui. Eu quero fazer melhor“.