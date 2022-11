Frase de Ruben Dias sobre jogadores uruguaios: “Mande-os para a merda…”

não se preocupe. Robin Dias Ele disse isso ao seu parceiro Nuno Mendez Nos primeiros minutos de Portugal e UruguaiA segunda partida do grupo é inteligência Copa do Mundo no Catar. Com o sul-americano sob pressão ofensiva, após falta sobre Ruben Neves, este voltou-se para o companheiro e deu-lhe alguns conselhos: “Se eles começarem a gritar, malditos sejam.”. maneira de animar um jogador PSG Diante da maior força física do Uruguai.