E agora todos estão em Lukaku: Inzaghi é tranquilizado por Marotta, Zhang fará tudo pelo belga

A segunda estrela. Não há dúvidas: desta vez o Inter quer ganhar o Scudetto. E é justamente aí que o tricolor é o principal objetivo da temporada, que se abrirá em poucos dias. Também estamos trabalhando nessa direção no mercado e assim, depois de Thuram e Frattesi, Marotta segue direto Romelu lukaku.

“Meu humor Ele ainda espera por sua prioridade: o retorno de Romelu Lukaku – explica a Gazzetta dello Sport -. O treinador considera central para o seu design táticoEmbora o Inter partisse de Lu-La, Thuram deveria começar pelo menos na hierarquia atrás do belga e do taurino. mas A empresa o tranquilizou, neste ponto. Ele não deixou de fazê-lo, mesmo nas últimas horas. O Clube Lukaku Zhang fará qualquer coisaVou tentar de todas as maneiras possíveis. Salvo mudança de planos, esta não será a semana do rush com o Chelsea: tudo deve acontecer depois disso, com certeza Bem na hora de pegar. Após esse prazo, o próprio Lukaku ficará à vontade para ouvir aqueles arquivos que nem quis abrir hoje. Mas o Inter pretende fazer antes.” Por outro lado, Deisi também confirmou que ontem ajuda: Tudo sobre Big Rom.

