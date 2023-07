Live Wimbledon, Berrettini-Sonego: quando as transmissões ao vivo podem começar novamente

Londres, Inglaterra) – Depois de vários atrasos devido à chuva, o jogo recomeçou Na grama em Wimbledon. Há oitenta e sete partidas marcadas para hoje (quarta-feira, 6 de julho), com jogos da primeira e da segunda fase do Grand Slam de Londres. O derby italiano Berettini-Songo também será retomado, parou ontem com o jogador do Torino vencendo por 1 a 0. Acompanhe ao vivo hoje…

17:12

Gracheva-Georgy: 3-0

Camila Giorgi está com muita dificuldade neste início de jogo, já que são 6 duplas faltas cometidas pelos Blues nas três primeiras partidas.

17:09

Gracheva-Georgy: 2-0

Um começo difícil para o tenista italiano com Gracheva assumindo a liderança por duas distâncias no primeiro set.

17:00

Vamos, Gracheva-Georgy!

Um quarto azul entra em campo neste dia em Wimbledon. O desafio é jogado na quadra 6.

17:00

Wimbledon, 10 partidas canceladas

estou inteiro Dez desafios foram cancelados Para hoje, incluindo aquele entre lMusetti e azul Munnar, que será então reprogramado. Aqui está qual: Rublev-Karatsev, Choinsky-Horkacz, Musetti-Monar, Wang-Kenin, Barrios Vera-Joffin, Marterer-Moh, Publick-Wolf, Parks-Bogdan, Sinyakova-Tsurenko, Mertens-Svitolina.

16h50

Cocciaretto, adversário no segundo turno

O Azul conquistou a passagem da rodada ao derrotar Osorio em dois sets. Na próxima partida, ele enfrentará os espanhóis Rebeca Masarova Quem venceu o Al-Sharif Al-Masry em três sets na partida de segunda-feira.

16h42

Stefanini e Bronzetti co

lá Stefanini excluído de Contafit Que se impõe em dois grupos com resultado 6-4, 6-4. Diga olá para o campeonato também Lúcia Bronzetti Coe v. Romanian Jacqueline cristão quem ganhou os dois sets 6-3, 6-4.

16h39

Cristiano Bronzete: 5-4

Ele avançou para Crisitian que venceu dois jogos seguidos por 5-4.

16h38

Kontaveit Stefanini: 5-4

Momento decisivo da partida, o tenista estoniano tem mesmo a chance de levar a partida para casa.

16h33

Musetti, a partida azul foi cancelada

Os novos cancelamentos devem-se a atrasos provocados pelo mau tempo que também caracterizou o dia. Desafio cancelado musetti E Munnar, agendado a partir do placar às 19h15. A partida foi adiada para amanhã.

16h29

Cocciaretto no segundo turno!

A cor azul também vence no segundo grupo ao impor-se 6-4 E enviar ka lo Osório.

16h27

Cristiano Bronzetti: 3-4

Um set muito difícil, Blue ainda tem uma pausa na frente de seu oponente.

16h26

Kontaveit Stefanini: 3-2

Boa partida para Stefanini, que se manteve na partida do segundo set.

16h23

Osorio-Cocciaretto: 4-5

A partida foi vencida mantendo o saque em 0. Um ponto muito importante para os Blues. Osório agora serve para ficar na partida.

16h21

Osorio-Cocciaretto: 4-4

O azul tem três bolas muito valiosas em 4-5, os últimos pontos jogados muito bem.

16h20

Kontaveit Stefanini: 3-1

Stefanini também teve problemas neste segundo set, e agora o azul do tenista estoniano tem uma fratura que pode se estender.

16h17

Osorio-Cocciaretto: 3-3

Igualdade entre colombianos e azuis no segundo grupo em que Cocciarito enfrentou algumas dificuldades iniciais.

16h10

Berrettini-Sonego: Quando você joga

O tempo ainda é incerto Da partida dos Blues que foi interrompida ontem após o primeiro set por causa da chuva. A corrida definitivamente vai para o palco depois Comparação entre Lamentando Maya – Putintseva (em andamento) e próximo em albot E Shapovalov que recomeçará a partir do segundo set.

16h07

Cristiano Bronzete: 0-1

O segundo set começa entre os tenistas romeno e italiano, e meu bronze marca o primeiro ponto.

16h07

Kontaveit-Stefanini: 0-1

Stefanini começou bem, perdendo por um, e venceu a primeira partida do segundo set.

16h04

Cristian Bronzetti: Azul sai no primeiro grupo

Depois de um set difícil, Christian leva a melhor sobre o time azul. romeno ganhou 6-3.

16h02

Kontaveit leva o primeiro grupo

O tenista estoniano leva o primeiro set da partida com uma pontuação 6-4 No Stefanini.

15h56

Cristiano Bronzete: 4-3

A partida entre Roman e Blue também começa no Campo 5, que neste momento vive uma pausa contra o seu adversário.

15h53

Kontaveit Stefanini: 5-4

O estónio começa bem desde logo e vê agora mais perto uma vitória do grupo.

15h50

Kontaveit Stefanini: 4-4

A partida na quadra 6 recomeça, e recomeçará do primeiro set por enquanto com paridade perfeita.

15h45

Wimbledon, retomou três jogos

Nas quadras laterais, as partidas ainda estão pendentes. O desafio no sorteio feminino está em andamento entre Kasatkina E gabarque são jogados no campo central, e os masculinos: mesas–Bobrin (campo 7), Medvedev–tigre atualmente 6-5 no primeiro grupo.

15h18

Cocciaretto, Bronzetti, Stefanini: uma nova parada

Começou a chover novamente em Wimbledon e as partidas foram interrompidas novamente.

15h14

Cocciaretto vence o primeiro set!

Azul não deixa saída para Osório e quando a partida recomeça, ela vence o primeiro grupo se impõe a 3-6.

15h14

Cristiano Bronzete: 3-3

Uma troca muito difícil, mas que recompensa o azul que ganha o jogo e volta para igualar o placar.

15h10

Osorio-Cocciaretto: 3-5

O azul voltou a valer após o empate de Osório, deixando a vitória do primeiro set mais próxima.

15h09

Kontaveit Stefanini: 4-2

Stefanini ainda estava com problemas no segundo tempo da partida. O estoniano volta a abrir o placar.

15h08

Cristiano Bronzete: 3-2

O azul recomeça bem na partida e desfaz a pausa de Christian e agora será usado para voltar à partida.

15h03

Cocciaretto, Bronzetti, Stefanini: as corridas recomeçam!

depois de aprox Uma hora de intervalo Os Blues voltaram a campo para retomar suas partidas.

14h49

Wimbledon, eles estão prontos para reiniciar

Tudo está pronto para recomeçar: os campos estão sem lonas e o tempo parece melhorar um pouco.

14h40

Medvedev Phiri: Vá para a corrida

Na quadra 1, uma delas com cobertura, pode começar a partida entre o russo e o britânico.

14h25

Wimbledon, ainda está chovendo

Depois de ontem que levou ao cancelamento das corridas, a situação parece um pouco complicada hoje também. As corridas começaram entre as 13h00 e as 13h30 Foi suspenso novamente devido ao mau tempo.

14:07

Osório-Cocciaretto, Cristian Bronzete: A chuva voltou e os jogos estão suspensos

Mesmo as competições nas quadras 5 e 10 foram suspensas devido à chuva.

14h05

Cristiano Bronzete: 3-1

Cristian venceu três partidas neste primeiro set, e o tenista romeno marcou três gols.

14h03

Kontaveit-Stefanini: A partida parou

Chove de novo em Londres, a partida na quadra 6 está temporariamente suspensa, o campo coberto com lonas.

14h02

Osorio-Cocciaretto: 3-3

Depois de um excelente início de jogo, Cocciaretto deixou-se vencer por Osorio que venceu duas partidas e restaurou o empate.

13h58

Kontaveit Stefanini: 3-2

Stefanini não desiste neste primeiro set. Apenas uma pausa diante de Kontaveit que agora irá sacar.

13h55

Kontaveit Stefanini: 3-1

Stefanini sofreu especialmente nos últimos dois jogos, O Kontaveit consegue estar sempre na frente e também vencer no primeiro tempo.

13h50

Osorio-Cocciaretto: 1-3

O Azulão começou bem, conquistando uma importante quebra neste primeiro set.

13h40

Christian Bronzete: O desafio começa

Até Bronzetti imoegnata, no campo 10, contra Roman Christian.

13h38

Kontaveit-Stefanini: Vá para a partida!

Segundo azul na partida desafiando o tenista estoniano na quadra 6.

13h34

Osorio-Cocciaretto: Começa o aquecimento

Na quadra 5, o colombiano e o italiano se preparam para iniciar a partida que aconteceria na segunda-feira. Jogadores de tênis se aquecendo.

12:55

A largada foi adiada para as 13h30

A chuva continua a atrapalhar o programa dos Campeonatos de Londres: ainda hoje os organizadores tiveram que adiar o início do terceiro dia devido ao mau tempo.

12:45

Seis italianas em campo no torneio feminino

no torneio feminino, Jasmim Paulini enfrenta Petra Kvitova, Elizabeth Cocciarito vai desafiar Camila Osorio, Lucrezia Stefanini Você terá que confrontar Anett Kontaveit. desafio do felino Sarah Irani Ela confronta Madison Pringle. Camila Giorgi Vai tentar ganhar um turno com Varvara Gracheva, Laura Bronzete Vai se encontrar com Jacqueline Christian.

12:35

Seis italianos em campo no torneio masculino

Obviamente, a partida mais esperada é o dérbi sonego E beretini. kafir E musetti Eles são os únicos a disputar partidas da segunda fase: o Tirol do Sul enfrentará Diego Schwartzman, enquanto o tenista toscano Jaume Munar os enfrentará. Mathieu também participa da primeira fase Arnaldi Quem enfrentará Roberto Karpeles Baena e Marco cortado Quem vai disputar a rodada passa para o chileno Nicholas Jarry.

12:30

Wimbledon, terceiro dia

O terceiro dia do Campeonato de Londres começou. O programa de ontem foi interrompido pelo mau tempo e apenas cinco jogos foram encerrados. Um total de 87 partidas serão disputadas hoje.

Wimbledon, Londres (Inglaterra)