Mercado de transferências da Lazio, André Silva à procura de ataque: ponto

o Milão Ele é muito ativo nesta fase do mercado de transferências: buscam-se perfis principalmente no meio-campo e na linha de frente. para avaliar a situação Gianluca DiMarzio Em um programa ‘Mercado de Transferências – Origemeu Sky Sports. o Rossoneri Eles estavam apostando acima de tudo em Tijani ReijndersSamuel chowkiescristão limpeza E Yunus musaenquanto os caminhos que conduzem à paz serão tranquilos Adama Traoré E Daichi Kamada. A primeira, por enquanto – com a chegada de Lucas Romero E a probabilidade de acertar pelo menos um dos limpeza E chowkiesnão é prioridade para a direita, enquanto a segunda teria sido deixada de lado devido a uma questão de passaporte.

Choquez ou Kamada

o Milão Na verdade, depois de comprar cheque Loftus Só pode contratar um jogador que não tenha passaporte europeu porque só tem um lugar fora da União Europeia. Ele ia escolher o AC Milan com a aprovação de Stefano Estacaspara apostar chowkies E não para cima Kamada. Como são de fora da União Europeia, um golpe exclui o outro, então o meia-atacante japonês não pode se travestir preto vermelho.

ROMA tente entrar

aqui esta Roma Eles gostariam de aceitar essa situação e tentarei contratar os dois jogadores, que agora estão disponíveis voluntariamente após o término de seus contratos em 30 de junho (Kamada com o’Eintracht FrankfurtE Traoré com o Wolverhampton). o Gilorossi Eles podem continuar greves gratuitas depois de já terem engajado Alawar E Ndica (colega em Kamada na Alemanha) sem pagar em dinheiro pelo cartão. As negociações podem acelerar nos próximos dias, se Roma Se você decidir se afogar nesses perfis.