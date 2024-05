Basta desparafusar a tampa e tudo será revelado

A Triumph oferece uma grande oportunidade e agora contaremos detalhadamente o que você pode fazer.

O mercado de motocicletas está passando por um momento de turbulência, com muitos produtos novos prontos para serem lançados. Bom, A marca Triumph decidiu oferecer uma grande oportunidade aos seus fãs“, conforme bem descrito no site”InMoto.it“O sonho de todo potencial cliente é poder testar a moto antes de adquiri-la, para conhecer seus pontos fortes e fracos.

Em comparação com o passado, os fabricantes decidiram dar esta possibilidade com mais frequência, de forma a incentivar as vendas num período difícil, em que a procura por novos modelos era muito menor do que no passado. Então, Vamos dar uma olhada no que a Triumph tem em menteTemos certeza que você não se arrependerá de ter aceitado esta oportunidade.

Vitória, prepare-se para a ocasião

Como muitos esperavam, vitória Resolvi disponibilizar uma grande oportunidade aos curiosos, Que será realizada no sábado, 11 de maio, onde o Daytona 660 poderá ser testado. A nova joia da marca britânica é um novo esportivo de médio porte, e no próximo sábado será realizada uma espécie de open day para colocá-lo à prova diretamente.

É uma pequena joia movida por um motor de 3 cilindros, com potência máxima de 95 cv e 69 Nm de torque. As grandes vantagens prendem-se com o conforto de condução que lhe pode proporcionarGraças à sua ergonomia desportiva que lhe permitirá tirar o máximo partido em todas as condições.

Além disso, a nova Triumph Daytona 660 está equipada com um garfo Mostrar Que pode ser ajustado na pré-carga em relação à traseira. Os freios são pinças radiais de 4 pistões, equipados com discos duplos de 310 mm, com mangueiras trançadas integradas aos novos pneus. Guia Michelin Força 6.

Por isso, tudo foi estudado nos mínimos detalhes, para que seja um esportivo médio que possa ter uma palavra a dizer no mercado. O preço é 9795 euros, que é um número geralmente verdadeiro para um modelo com as características acima. Aconselhamos que se dirija imediatamente à agência, onde poderá fazer o primeiro contacto com uma verdadeira joia. Neste ponto, aconselhamos que visite o site oficial da marca para obter todas as informações úteis.