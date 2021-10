O maior cometa da história está se aproximando da Terra: será visível?

o Pipa Maior do que antes Orientação Em direção a Tera, mas no momento não parece haver nenhum risco para o efeito. O enorme objeto celeste foi identificado pelo projeto Victor M Blanco Telescope of the Dark Energy Survey (DES) graças aos astrônomos Pedro Bernardinelli e Gary Bernstein.

Dado o tamanho do cometa, a princípio, os especialistas pensaram que poderia ser um planeta dos anões Com uma órbita incomum, mas uma observação atenta revelou que era cometa periódico, conhecido como C / 2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein), cujos detalhes foram revelados pela primeira vez em junho passado.

Um cometa gigante está indo em direção à Terra

Poucos meses depois que o maior cometa da história foi identificado, uma grande equipe de cientistas coordenada pelo Departamento de Física e Astronomia da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, foi capaz de identificar Recursos Este enorme corpo celestial. Um enorme cometa terá uma extensão Seu diâmetro é de cerca de 150 km, esta é a distância que o corvo voa que separa Roma de Perugia, milhares de vezes mais impressionante que as estrelas de cometas comuns e dez vezes maior que o cometa C / 1995 O1 (Hale-Bopp), um dos cometas mais estudados da história .

O enorme cometa foi avistado enquanto estava ao seu redor 29 AU longe do sol, e agora os cientistas foram capazes de calcular a órbita do gigante do espaço e prever sua próxima passagem, programada para ele 2031 Quando atinge uma distância de cerca de 11 unidades astronômicas.

Embora estejamos falando sobrecurta distânciaNo entanto, essas são distâncias espaciais e, portanto, a Terra Não há risco de impacto Dado que uma queda de cometa dessa magnitude pode ter consequências terríveis, é difícil até mesmo imaginar. O tamanho do gigante do espaço despertou a curiosidade da comunidade científica, que já se organiza para estar pronta no momento de máxima aproximação, de forma a poder estudá-lo com precisão. Já estamos falando sobre um Possível missão personalizada, a ser enviado em 2028, caso a NASA conceda seu disco verde.

Quando e como você vê isso?

Infelizmente, apesar de seu enorme tamanho, o cometa Não será visível a olho nuOs especialistas dizem, mas será necessário pelo menos se armar com uma pequena arma telescópio amador Escolha uma área livre de poluição luminosa e vá para locais isolados, longe da cidade.

Em qualquer caso, ainda haverá muito tempo para organizar, uma vez que passagem próxima esperado no terreno Em cerca de 10 anos, no ano de 2031.