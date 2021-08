F1 GP Bélgica, Hamilton pensa nos fãs: a proposta do piloto

Lewis Hamilton, da Bélgica, voltou com um terceiro lugar que não o satisfez, mas o campeão mundial também está pensando na multidão presente. A corrida foi definitivamente surreal.

Ele era Grande Prêmio da Bélgica Certamente o surreal do que testemunhamos hoje, continuou apenas dois cursos O mau tempo que atingiu a pista impediu que a corrida acontecesse com regularidade. Isso foi o suficiente, no entanto, para que Max Verstappen conseguisse uma vitória, resultado que também é importante em termos de rating: o holandês conseguiu, de fato, reduzir a lacuna no ranking de Lewis hamilton, que agora tem a vantagem de apenas três comprimentos.

Assim, o terceiro lugar não poderia satisfazer particularmente o campeão mundial, que almeja conquistar um novo título e assim superar Michael Schumacher no número de campeonatos mundiais conquistados em sua carreira. Mesmo em tal situação, os britânicos E não se esqueça da situação pela qual passaram os torcedores nas arquibancadas É claro que suas expectativas não foram atendidas.

O terceiro lugar desinteressante de Lewis Hamilton na GB Bélgica: Driver pensa nos fãs

No final da corrida Lewis hamilton Eles analisaram com os jornalistas o que aconteceu na pista com os jornalistas e também não pensaram naqueles que se viram presenciando uma corrida que é difícil definir como tal.E. “Este tempo não foi culpa de ninguém, mas Sinto muito pelos fãs – disse o heptacampeão mundial dos microfones Sky Sports -. Os fãs esperaram por uma corrida que nunca aconteceu. A pista nunca vai ficar melhor, nós sabíamos disso e eles também sabiam. No final, fizemos aquelas duas voltas atrás do safety car, que foi o resultado final para validar a corrida. Espero que os fãs sejam compensados“

O piloto da Mercedes não deixou de destacar as dificuldades que enfrentou na pista: “O carro da frente sumiu, nãoNão podíamos ver. Não podíamos viajar a toda velocidade porque não sabíamos onde estava o carro à nossa frente. Era muito difícil ver onde estava a luz forte. A corrida teria sido ótima se não tivesse chovido tanto. Eu queria competir de qualquer maneira ”- Ele já era.